ГУР Минобороны Украины пообещало уничтожить Крымский мост до середины лета - The Guardian

Опубликовано: 03.04.2024 12:12 , Обновлено: 04.07.2024

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказало о планах вывести из строя Крымский мост до середины 2024 года. Об этом со ссылкой на источники сообщила британская газета The Guardian.

По информации издания, представители украинской военной разведки рассказали о третьей попытке атаки на Крымский мост, заявляя, что его разрушение «неизбежно». ГУР уверено, что сможет вывести в ближайшее время мост из строя.

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — заявил The Guardian один из украинских чиновников, добавив, что начальник главного управления разведки Кирилл Буданов уже имеет «большую часть средств для достижения этой цели».

Он следует плану, который одобрил президент Украины Владимир Зеленский , по “минимизации” военно-морского присутствия России в Черном море.

У издания нет информации, как именно произойдет атака на мост, “есть серьезные сомнения относительно того, способно ли ГУР провести спецоперацию против такой хорошо защищенной цели”. В частности, Россия усилила противовоздушную оборону моста и установила “баржу-мишень” как приманку для ракет.

Как отметила The Guardian, для Киева этот мост - “ненавистный символ незаконной аннексии” Крыма.

К слову, Крымский мост является магистралью для туристов на автобусных турах. Многие турфирмы запланировали поездки через него. К примеру, компания Bus.by предлагает туры в Крым из Минска через Россию на весь летний период.

Напомним, за последние полтора года Крымский мост атаковали уже дважды: в октябре 2022 года и в июле 2023 года. В последний раз удар наносили морскими дронами, ответственность на себя за диверсию взяла Служба безопасности Украины (СБУ). В октябре 2022 года при взрыве бомбы несколько пролетов дороги обрушились под воду.

СБУ показала новые видео удара экспериментальными морскими дронами по Крымскому мосту

А в сентябре 2023- го Минобороны РФ заявляло о пресечении “попыток нанесения террористического удара” по Крымскому мосту с акватории Черного моря. Тогда ведомство отчиталось об уничтожении трех беспилотников.

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