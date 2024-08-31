Откажется ли Варшава от злотых и перейдет ли на евро? Опрос показал, что думают поляки

Опубликовано: 31.08.2024 16:29 , Обновлено: 31.08.2024

В Польше провели исследование, результаты которого показали, что в стране упала поддержка введения евро. Как сообщила газета Rzeczpospolita, процент противников перехода на евро в стране увеличился почти на 6%.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Фонда экономической свободы (FWG), одна из основных причин падения поддержки введения евро в Польше - “отсутствие активности проевропейских политических партий”, передал портал Money.pl.

В сравнении с 2023 годом поддержка введения евро снизилась с 34,9 до 30,7%. При этом процент противников перехода увеличился с 50,8 до 56,5%. В то же время 10,1% респондентов “решительно выступают” за введение евро (раньше - 13,8%) и однозначно против - 32,7% (до этого - 28,2%), сообщила Rzeczpospolita.

Издание подчеркнуло, что 57% опрошенных - это люди, не имеющие четкого взгляда на этот вопрос, или не определившиеся. “Последние исследования показывают сохранение многочисленных опасений, связанных с введением евро в Польше. Для более половины респондентов (56%) переход на единую валюту в течение нескольких лет воспринимается как изменение, к которому они недостаточно подготовлены”, - отметил доктор Роберт Собех из университета Collegium Civitas.

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Как отметила Rzeczpospolita, поддержка перехода на евро в течение 10 лет является самой высокой среди избирателей Гражданской коалиции (42%) и самой низкой среди избирателей Конфедерации (6%). Значительное большинство сторонников партии “Право и справедливость” (75%) и Конфедерации (75%) считают, что Польше вообще не следует переходить на евро.

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Гражданская коалиция Польши — коалиция партий «Гражданской платформы», «Современной», «Польской инициативы», Партии зеленых и других польских политических партий. Состоит в оппозиции к партии «Право и Справедливость» и коалиции Объединенных правых.

Конфедерация свободы и независимости — коалиция ряда польских ультраправых политических партий.

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