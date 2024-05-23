"Отчаяние" - Экс-глава МИД Литвы в ответ властям РФ пообещал, что Балтийское море останется за НАТО

Опубликовано: 23.05.2024 09:50 , Обновлено: 23.05.2024

Балтийское море не превратится во "внутренние воды" России, а останется за НАТО. Так прокомментировал предложение российского Минобороны изменить координаты морской государственной границы с Литвой и Финляндией посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, занимавший до 2020 года пост главы литовского Министерства иностранных дел.

По мнению Линкявичюса, предложение российского Минобороны - это реакция на решение шведских властей усилить оборону принадлежащего этой стране острова Готланд в Балтийском море. По мнению некоторых аналитиков, именно тот, кто контролирует этот остров, фактически контролирует Балтийское море. И Швеция, по словам Линкявичюса, от этого контроля не откажется.

“Эти действия России настолько отчаянны, прискорбны, но не имеют никаких юридических последствий”, - заявил литовский дипломат в эфире телеканала LRT.

Он выразил предположение, что своими действиями Россия пытается “что-то продемонстрировать в ответ на членство Швеции и Финляндии” в НАТО, а также, что такое “отчаяние” связано с тем, что они получили контроль над Азовским морем и “чувствуют себя вполне комфортно” в Черном море.

Швеция вступила в НАТО

“Но в Балтийском море этого никогда не произойдет, и они должны это принять”, — заявил Линкявичюс.

Он подчеркнул, что у подобных заявлений и действий России “нет никаких юридических последствий”, а страны НАТО не допустят того, чтобы Балтийское море превратилось во внутреннюю территорию РФ.

“Это наше море, и мы будем использовать его соответственно, гарантируя и обеспечивая безопасность наших территорий – конкретно НАТО и особенно этого фланга”, – заявил Линкявичюс.

Он также раскритиковал страны Запада за недостаточно решительную реакцию на подобные шаги со стороны Москвы. По его мнению, западным странам следовало бы “усилить экономическое и политическое давление” на Россию и “ввести эффективные санкции”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что публикацию планов Министерства обороны России по расширению территориальных вод страны в Балтийском море и изменении координат морской государственной границы с Литвой и Финляндией в МИД Финляндии назвали одной из форм “гибридного воздействия” со стороны Москвы. Однако, никаких конкретных шагов там (равно как и в Литве) не предприняли, лишь выразив надежду на то, что Россия не нарушит Конвенцию ООН по морскому праву.

Минобороны РФ предложило изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море