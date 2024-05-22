Минобороны РФ предложило изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Опубликовано: 22.05.2024 11:09 , Обновлено: 22.05.2024

Министерство обороны России предложило расширить территориальные воды страны в Балтийском море, изменив координаты морской государственной границы с Литвой и Финляндией. Об этом, ссылаясь на проект постановления правительства, сообщили российские СМИ. МИД Финляндии уже отреагировало на сообщения.

Информация о проекте правительственного постановления появилась на Федеральном портале нормативных правовых актов РФ, однако, текст законопроекта пока не опубликован. Из выложенной в открытый доступ информации ясно лишь, что данный документ содержит новый перечень с географическими координатами точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину российских территориальных вод, прилежащей зоны РФ у материкового побережья и российских островов в Балтийском море.

Действующая версия этого перечня была утверждена ещё в 1985 году и, как следует из обоснования документа, “не в полной мере соответствуют современной географической обстановке”.

По данным The Moscow Times, авторы нового законопроекта к внутренним морским водам РФ отнесли часть акватории на востоке Финского залива, а вблизи таких городов Калининградской области РФ, как Балтийск и Зеленоградск.

По данным портала, на границе с Финляндией Минобороны РФ предложило скорректировать координаты в следующих зонах:

у островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд,

вблизи северного входного мыса реки Нарва.

На границе с Литвой речь идёт о пересмотре границ:

у Куршской косы,

в районе мыса Таран,

у Балтийской косы.

Как отреагировали в Финляндии и Литве?

На данную информацию уже отреагировало внешнеполитическое ведомство Финлянди. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен на своей официальной страничке в соцсети Х выразила надежду на то, что Россия не нарушит Конвенцию ООН по морскому праву. Сейчас, по её словам, ведомство “прорабатывает детали” данного вопроса.

“Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств и об их пересмотре. Мы полагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать соответствующим образом”, — написала министр.

При этом Валтонен отметила, что “введение в замешательство” другой стороны по сути является одной из форм “гибридного воздействия”, подчеркнув при этом, что данная новость Финляндию в замешательство не ввела.

В Литве пока никак не комментировали информацию о российском правительственном постановлении, вынесенном на общественное обсуждение.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале мая крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair объявила о приостановке полетов в город Тарту, расположенный на востоке Эстонии, из-за участившихся сбоев в работе системы GPS в этом районе. Министерство иностранных дел Эстонии обвинило в этом Россию: по их мнению, сигналы GPS над Балтийским морем глушат российские военные установки под Санкт-Петербургом и в Калининградской области.

Россия перерезала авиарейсы в эстонский город