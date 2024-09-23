Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук отказалась от фамилии мужа

Опубликовано: 23.09.2024 10:21 , Обновлено: 23.09.2024

Российская предпринимательница, владелица популярного маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук решила расстаться с фамилией мужа и вернуть девичью — Ким. Об этом стало известно 23 сентября.

«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала предпринимальница в своем телеграм-канале.

В пресс-службе Wildberries добавили изданию РБК, что уже «запущена официальная процедура смены фамилии».

Известно, что владелица маркетплейса в июле 2024 года подала на развод из-за конфликта с мужем Владиславом Бакальчуком после объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Ранее Telegraf.news писал, что в конфликт вмешался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Именно он сделал достоянием общественности семейные и деловые противоречия, возникшие между супругами.

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А 18 сентября в головном офисе Wildberries в Москве произошла стрельба. Представители компании сообщили о “попытке незаконного проникновения” в офис сооснователя компании Владислава Бакальчука с охраной. Он в свою очередь сказал, что на его и его команду “пытались совершить нападение”.

«Рейдерский захват» или покушение? В офисе Wildberries в Москве произошла стрельба – есть пострадавшие