Рейдерский захват или семейные разборки? В конфликт владельцев Wildberries вмешался Кадыров

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Опубликовано: 24.07.2024 08:05 , Обновлено: 24.07.2024

В конфликт российской предпринимательницы Татьяны Бакальчук, владелицы популярного маркетплейса Wildberries, и её супруга Владислава Бакальчука вмешался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Именно он сделал достоянием общественности семейные и деловые противоречия, возникшие между супругами из-за объединения Wildberries с крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Попытались разобраться, что же происходит с маркетплейсом - рейдерский захват или семейные разборки четы Бакальчуков.

Рейдерский захват?

О том, что компанию Wildberries пытается взять “в свои руки” руководство компании Russ Outdoor, о слиянии с которой было официально объявлено в июне 2024 года, Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале. Он опубликовал видео беседы с Бакальчуком, на котором тот пожаловался на то, что “жена ушла из дома” и “связалась с непонятной компанией, видом объединения отжимает бизнес, выводит активы”.

[info_b]Согласно открытым данным, с лета 2020 года 73,6% Russ Outdoor принадлежит ООО «Стинн», его бенефициары — братья Леван и Роберт Мирзояны, а также депутат-единоросс Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев. Сообщалось, что после слияния с маркетплейсом доли Wildberries и Russ составили, соответственно, 65% на 35%.[/info_b]

Кадыров заявил, что братья Мирзояны и некоторые “известные кавказцы”, которые стоят за слиянием двух компания, “всегда занимались рейдерством, а не бизнесом” и пообещал вмешаться в ситуацию.

“Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес”, - написал Кадыров в своём канале, поручив заняться этим вопросом депутату Госдумы России Адаму Делимханову.

Не захват, а развод?

В ответ на поднявшуюся в СМИ шумиху отреагировала и сама Татьяна Бакальчук. На официальном Telegram-канале компании Wildberries появилось её видеообращение, в котором она категорично заявил, что речь вовсе не идёт ни о каком “рейдерском захвате”, а весь сыр-бор её супруг начал из-за инициированного ею бракоразводного процесса.

Относительно слияния с компанией Russ Outdoor Бакальчук заявила, что сделка была “полностью одобрена”, а “спасать её ни от кого не нужно”.

Кроме того, руководительница Wildberries подчеркнула, что в руках её пока ещё супруга - лишь 1% компании, поэтому он фактически не принимает участия в её управлении.

“Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка”, - заявила предпринимательница и выразила сожаление по поводу того, что её муж “решил придать огласке семейные трудности”.

“Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личная жизнь каждого человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе”, — добавила она.

Wildberries разделят пополам?

Позднее в интервью российскому РБК Владислав Бакальчук настаивал на том, что Леван Мирзоян “подчинил” его супругу и “манипулирует ей” с целью заработать деньги. Сделку по слиянию Wildberries и Russ Outdoor он назвал “непрозрачной” и “не до конца законной”, а намерения Мирзоянов - “недобрыми”.

Он также подтвердил, что ему принадлежит лишь 1% активов компании, но заявил, что в случае развода будет требовать поделить компанию 50 на 50, поскольку брачный договор супруги не заключали.

[info_b]По оценке Forbes, стоимость активов Wildberries составляет порядка 7,2 млрд долларов. Компания находится на второй строчке рейтинга самых дорогих компаний Рунета-2024.[/info_b]