"Рейдерский захват" или покушение? В офисе Wildberries в Москве произошла стрельба – есть пострадавшие

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Опубликовано: 18.09.2024 15:09 , Обновлено: 18.09.2024

В головном офисе Wildberries в Москве 18 сентября произошла стрельба. Представители Wildberries сообщили о "попытке незаконного проникновения" в офис сооснователя компании Владислава Бакальчука с охраной. Он в свою очередь сказал, что на его и его команду "пытались совершить нападение".

“Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок. Со мной все хорошо, разбираемся”, - написал Бакальчук в своем Telegram-канале.

По информации его представителя, которую передал медиахолдинг РБК, Бакальчук «был атакован службой охраны и неизвестными» людьми, «которые спровоцировали вооруженный конфликт».

Представители Wildberries в комментарии РБК рассказали, что в ее офис «была осуществлена попытка незаконного проникновения». «Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — сообщили в компании.

По информации Telegram-канала Mash, произошла потасовка и стрельба, несколько человек получили огнестрельные ранения. По последним данным источника, пострадало восемь человек. Среди них один полицейский с ранением ноги, бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид Кодзев, которые сопровождали Владислава Бакальчука. Один из пострадавших (Mash не уточнил, кто именно) находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации одной из больниц Москвы.

Работников офиса эвакуировали, как минимум 10 участников конфликта, по информации Mash, задержала полиция. Источник дополнил, что несколько задержанных сопротивлялись при задержании.

Mash также сообщил, что Бакальчук ушел с территории головного офиса Wildberries в сопровождении охраны и своего адвоката. «Я предполагал, что могут быть провокации, но не думал, что возможно именно покушение. В офис Wildberries я приехал в сопровождении сотрудников полиции, один из которых, к сожалению, был ранен», — передал слова Бакальчука Telegram-канал Msk.1.

В Wildberries сообщили РБК, что переговоров с Бакальчуком не планировали.

“Переговоры по урегулированию этой ситуации продолжались всю прошлую неделю. Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries на Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров”, - сказал в свою очередь Бакальчук.

По информации агентства ТАСС, в результате стрельбы у офиса один человек погиб, двое ранены, несколько задержаны.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале написала, что “группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве”. “Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался … Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка”, - заявила Бакальчук.

Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале позже написал, что знал, “что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны”. “Охрана БЦ отказала в пропуске меня и моих коллег, используя нелепые оправдания, как будто мы какие-то «непонятные люди в гражданском», несмотря на присутствие сотрудников полиции … Никто не мог представить, что начнется стрельба”, - привел свою версию он.

По словам Бакальчука, его люди “не были вооружены”, их защищали сотрудники полиции, а “первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries”. “Это был настоящий расстрел. Кому-то показалось, что мы пришли с угрозами, но это ложь! Мы пришли для обсуждения бизнес-вопросов. В ответ по нам открыли огонь”, - заявил Бакальчук.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в конфликт Татьяны Бакальчук и ее супруга Владислава Бакальчука вмешался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Именно он сделал достоянием общественности семейные и деловые противоречия, возникшие между супругами из-за объединения Wildberries с крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

Рейдерский захват или семейные разборки? В конфликт владельцев Wildberries вмешался Кадыров