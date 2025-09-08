Орбан предсказал, что Запад "разделит" Украину на 3 зоны

Опубликовано: 08.09.2025 15:26 , Обновлено: 08.09.2025

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гарантии безопасности для Украины включают в себя ее "разделение" на 3 зоны.

Орбан 7 сентября выразил мнение, что “судьба Украины, похоже, предрешена” и “раздел страны уже начался”. Он считает, что страну “поделят” на три части:

территорию, подконтрольную Российской Федерации;

“демилитаризованную” (по его словам, сейчас идут дискуссии о ее размере - 40-200 км);

западную зону, “контуры которой мы еще точно не знаем”.

“Российская зона уже существует, сегодня спор идёт лишь о том, сколько регионов она должна включать”, — привело издание Magyar Nemzet слова политика.

К слову, о планах Европы создать подобные зоны в Украине уже ранее писали западные СМИ. Например, NBS News со ссылкой на 4 источника сообщал, что Соединенные Штаты могли бы взять на себя ведущую роль в мониторинге” большой буферной зоны” — обширной демилитаризованной территории, границы которой пока не определены и которую могут охранять войска стран, не входящие в НАТО. Однако официальной информации об этом нет.

Напомним, что западные страны в рамках гарантий безопасности для Украины обсуждает размещение там своих военных. Однако Россия выступает против этого.

Десяток стран готовы отправить свои войска в Украину — Bloomberg

К слову, украинский президент Владимир Зеленский отверг предложения России по предоставлении Украине гарантий безопасности, назвав их попыткой «продать какой-то „воздух“».

Зеленский отверг предложения Путина по гарантиям безопасности — «Хочет продать нам какой-то „воздух“»