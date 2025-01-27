Орбан согласился на продление санкций ЕС против России. Что потребовал в обмен на отзыв вето?

Опубликовано: 27.01.2025 14:52 , Обновлено: 27.01.2025

Европейский союз сможет возобновить секторальные санкции против России. Это стало возможным после того, как в понедельник, 27 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от идеи наложить вето на решение этого вопроса, о чём он предупреждал в конце прошлой недели.

Срок действия 15-го пакета секторальных санкций ЕС против России, включая запрет на поставки нефти, угля, технологий, финансов, предметов роскоши, транспорта, а также заморозку активов Центробанка на сумму порядка 210 млрд евро, должен был истечь 31 января. По действующему законодательству руководство ЕС обязано продлевать срок действия санкций каждые полгода, что нередко становится предметом политического торга для отдельных членов ЕС. Это связано с тем, что решение о продлении санкций должно быть принято единогласно, а у каждого из членов ЕС есть право наложить вето на общее решение.

Воспользоваться этим правом ещё на прошлой неделе грозил Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией. Изначально Орбан оттягивал своё решение, заявляя, что хочет дождаться инаугурации президента США Дональда Трампа и узнать позицию новой администрации, а затем выдвинул руководству ЕС новое требование.

По данным литовского издания LRT, отказаться от угроз наложить вето Орбан согласился в обмен на публичное заявление, касающееся энергетической безопасности и “целостности энергетической инфраструктуры” Венгрии, которое обязаны сделать министры иностранных дел ЕС. По данным европейских СМИ, которые сослались на несколько неназванных дипломатов, руководство ЕС уступило-таки Будапешту, согласившись на его условия.

“Санкции будут возобновлены”, - процитировало LRT главу французской дипломатии Жана-Ноэля Барро.

В минувшую пятницу Орбан пригрозил наложить вето на продление санкций, если ЕС не усилит давление на Украину, чтобы та вновь открыла газопровод из России в Центральную Европу.

Ранее Telegraf.news рассказал, что российская компания “Газпром” утром 1 января вынуждена была остановить транзит газа через территорию Украины. В компании заявили, что они “лишены технической и юридической возможности” подавать газ по этому маршруту.

«Лишены технической и юридической возможности» — Россия прекратила транзит газа через Украину в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные заявил, что Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу, но не возобновит транзит российского.

«Помочь Словакии» — Зеленский заявил, что Украина готова к транзиту газа в Европу. Но не из России