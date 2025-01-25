Опубликовано: 25.01.2025 18:55 , Обновлено: 25.01.2025

Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу, но не возобновит транзит российского. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

По словам Зеленского, этот вопрос он обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «У него сегодня добыча большая очень — где-то 40 млрд кубов. Он использует где-то 14-15. У него большой экспорт. Возможности экспорта 25 млрд кубов. Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если странам в Европе надо газ, а не российский газ», — сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина «никогда не отказывала» в возможности транзита азербайджанского газа. «Но я сказал, что российский газ мы транспортировать дальше не будем. Мы не дадим зарабатывать россиянам. А дать заработать азербайджанцам? С удовольствием. Помочь Словакии и другим странам? С удовольствием», — добавил он.

Президент Украины отметил, что страна готова «быстро наладить» транзит азербайджанского газа, как только получит «сигнал» от заинтересованных сторон, в том числе от Словакии и Молдовы.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу в связи с истечением срока действия соответствующего договора с Россией.

Словакия является одним из ключевых потребителей российского газа в Европе. Премьер-министр страны Роберт Фицо неоднократно высказывал своё недовольство по поводу того, что Украина не продлила транзит. В результате между ним и президентом Зеленским возникла заочная полемика.

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