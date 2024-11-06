Тысячи сербов вышли на улицу, требуя отставки премьера. Чем недовольны?

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Опубликовано: 06.11.2024 09:24 , Обновлено: 06.11.2024

На улицы сербского города Нови-Сад вечером 5 ноября вышли тысячи человек, потребовав отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича, а также мэра города. Причиной негодования толпы и многотысячной акции протеста стал трагический инцидент на местном вокзале, унесший жизни 14 человек.

Демонстранты потребовали не только отставки действующих властей, но и уголовного наказания чиновников, ответственных за некачественную реконструкцию вокзала. Участники акции протеста обвинили правящую Сербскую прогрессивную партию, лидером которой является действующий премьер-министр, в проведении фальсифицированных тендеров на реконструкцию вокзала, что, по их мнению, и привело к трагедии в Нови-Саде.

Ранее офисы Сербской прогрессивной партии недовольные жители во время протестов разрисовали баллончиками с краской и забросали камнями.

После инцидентов у офисов правящей партии в Нови-Сад приехал и президент Сербии Александр Вучич. Впрочем, к демонстрантам он обратился посредством видеообращения. В нём глава государства пообещал привлечь к ответственности за то, что произошло в Нови-Саде, “всех виновных, одного за другим”. Одновременно с этим он призвал протестующих отказаться от проявлений насилия, заявив, что “в современной Сербии насилием никогда ничего не добьешься”.

Несмотря на все заявления политиков, ближе к ночи демонстранты разбушевались настолько, что попытались штурмовать здание городской администрации. Однако, всё чего они смогли добиться - это разбитые окна в мэрии и несколько вырванных камер видеонаблюдения.

В Сети появились видео, на которых видно, как демонстранты бросают в здание мэрии камни и краску. В какой-то момент на первом этаже здания городской администрации вспыхнул пожар, который, впрочем, быстро потушили.

Местные СМИ также сообщили о том, что у здания администрации полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Тем не менее, протестующие заявили, что дают властям 24 часа на выполнение их требований, а до тех намерены оставаться возле здания городской мэрии.





























Ранее Telegraf.news рассказал, что в сербском городе Нови-Сад 1 ноября обрушился бетонный навес здания железнодорожного вокзала. В результате погибли 14 человек, несколько десятков пострадали.

В сербском Нови-Саде обрушился навес вокзала — известно о 13 погибших