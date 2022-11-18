"Оппортунистическа война" - В Киеве рассказали почему Залужный перехитрил российскую армию

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.11.2022 14:52 , Обновлено: 26.02.2025

Американское издание Financial Times опубликовало мнения украинских экспертов о том, почему ВСУ смогли добиться стольких побед в последнее время. Там поставили во главу угла успеха - стиль командования украинского генерала, главы Генштаба, Валерия Залужного.

По мнению экспертов, его неортодоксальная тактика “помогла склонить чашу весов в войне”. Умение Залужного адаптироваться к быстро меняющейся ситуации на поле боя было продемонстрировано в Харькове, где его войска сообщили, что российская линия фронта стала слабо охраняться. В отличие от медленного истощения ВС РФ, которого ВСУ добивались в Херсоне, Залужный и его генералы воспользовались моментом. В сентябре они нанесли молниеносный контрудар, в результате которого российские солдаты в спешке бежали, оставив все, начиная от танков и заканчивая сапогами, [link href=“https://www.ft.com/content/3801b2ff-1b27-4dc5-a490-6447522d5afd” rel=“noopener” target=“_blank”] пишет [/link] FT.

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“Именно это произошло в Харькове и Херсоне … Оппортунистическая война”, - заявил Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины и нынешний советник Кабмина по безопасности. Загороднюк объяснил успех Залужного его способностью делегировать полномочия, поощрять инициативу среди нижестоящих чинов и получать обратную связь, необходимую для реагирования на открывающиеся возможности.

“Люди на местах знают ситуацию гораздо лучше, чем в Киеве. Они есть. Они помогают вести эту оппортунистическую войну, когда видят слабые места врага”, - считает бывший министр обороны Украины.

По его мнению, стиль командования генерала “позволяет другим реализовать свои способности и таланты”, в то время как в российских вооруженных силах “только один-два человека принимают решения, а остальным говорят заткнуться”.

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские войска “сильно пострадали” после девяти месяцев войны с Украиной. Но Киеву он все равно посоветовал начать переговоры, так как военным путем освободить все территории, наверное, не получиться.

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