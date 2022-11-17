Генерал США Милли предложил, как вытеснить россиян с территории Украины

🎤 Мнение

Опубликовано: 17.11.2022 08:50 , Обновлено: 17.11.2022

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские войска "сильно пострадали" после девяти месяцев войны с Украиной. Но Киеву он все равно посоветовал начать переговоры, так как военным путем освободить все территории, наверное, не получиться.

По словам американского генерала, Кремль не смог достичь ни одной из своих целей. Украинцы добивались “успеха за успехом”, в то время как русские “каждый раз терпели неудачу”, язвительно [link href=“https://edition.cnn.com/2022/11/16/politics/milley-ukraine-strength-russia/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] подчеркнул [/link] Милли.

Эти неудачи, предположил генерал США, могут даже позволить Украине добиваться того, чего она вряд ли добьется военным путем: вывода российских войск.

“Может быть политическое решение, при котором русские уйдут, - предположил Марк Милли на пресс-конференции в среду. - Все хотят вести переговоры в то время, когда сильны, а оппонент слаб. И вполне возможно, может быть, что найдется политическое решение. Все, что я говорю, это то, что для этого есть возможность”.

Марк Милли изложил реалии предстоящей борьбы украинцев, когда на полях сражений Украины наступит зима. По его словам, Россия вывела из строя части энергосистемы и инфраструктуры Украины, оставив многие дома без электричества или воды. Украинские военные провели успешные контрнаступления на востоке и юге, но линии фронта стабилизируются, сказал Милли, и зимой боевые действия, как правило, замедляются.

Шансы Украины на достижение прямой военной победы по вытеснению России из страны “невелики в военном отношении”, сказал он. В то же время американский генерал был более осторожен в своих прогнозах о переговорах, косвенно признавая, что шансы президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского достичь какого-либо соглашения по-прежнему кажутся очень незначительными.

“Итак, если произойдет замедление реальных тактических боевых действий, если это произойдет, то это может стать окном, возможно – а может и нет – для политического решения или, по крайней мере, начала переговоров по инициированию политического решения”, - сказал он.