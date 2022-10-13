Генассамблея ООН осудила Россию за аннексию областей Украины. Кто, кроме Беларуси, был против?

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Опубликовано: 13.10.2022 08:46 , Обновлено: 04.07.2024

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) 12 октября приняла резолюцию, которая осуждает «незаконную аннексию Россией» территории четырех областей Украины. Среди тех стран, кто был против ее принятия, оказалась Беларусь.

Принятая резолюция отклоняет любые изменения в статусе украинских областей. Кроме того, призывает государства, международные организации и спецучреждения ООН не признавать какие-либо изменения статуса областей Украины и требует от России немедленно и безусловно отменить свои решения относительно статуса областей Украины и немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

За поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 стран. 5 - проголосовали против. Это Беларусь, Россия, Никарагуа, Сирия и КНДР.

Еще 35 стран воздержались, в том числе те, что состоят с Россией в постсоветских образованиях (указаны в скобках) и считались ранее союзниками — Армения (ОДКБ), Казахстан (ОДКБ), Кыргызстан (ОДКБ), Таджикистан (ОДКБ), Узбекистан (СНГ), Китай, Пакистан, Индия, Южная Африка, Монголия, Вьетнам, Боливия, Бурунди, ЦАР, Конго, Куба, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гондурас, Лаос, Лесото, Мали, Мозамбик, Намибия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таиланд, Того, Уганда, Танзания, Зимбабве, Алжир.

Кстати, до этого проект подобной резолюции рассматривал Совет безопасности ООН, но Москва воспользовалась правом вето и заблокировала его. На Генеральной ассамблее такого права ни у кого нет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в среду, 5 октября подписал законы о ратификации «договора» о принятии самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», а также территории Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России.

Путин подписал закон о «присоединении» украинских областей к России

А днем ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687 от 4 октября, согласно которому признаются юридически ничтожными указы Владимира Путина о «независимости» Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения на их основании.

Зеленский отменил все указы Путина