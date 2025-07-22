Одна из стран ЕС объявила полный переход на российский газ

Опубликовано: 22.07.2025 08:18 , Обновлено: 22.07.2025

Государственный поставщик энергии Словакии Slovensky plynarensky priemysel (SPP) заявил о своих намерениях в следующем году закрыть 100% своих потребностей в газе за счёт поставок из России. На фоне планов Европейского союза существенно сократить закупки российского газа, а к концу 2027 года - и вовсе от него отказаться, эта страна - член ЕС планирует сохранить свои долгосрочные контракты с российским "Газпромом".

Запрет на заключение новых импортных сделок по российскому газу и спотовых контрактов, который должен вступить в силу в январе 2026 года, может позволить нарастить объёмы закупки российского газа для словацкой компании SPP и венгерской MVM, сообщило издание Bloomberg. Эти две страны, согласно достигнутым договорённостям внутри ЕС, будут освобождены от вводимого запрета, по крайней мере, на время переходного периода. Это позволит Словакии и Венгрии сохранить долгосрочные контракты с “Газпромом”.

“Российский газ для нас самый экономически выгодный, поэтому мы отдаём ему приоритет. Мы могли бы закрыть им 100% нашего потребления, то есть закупать около 8 миллионов кубометров в сутки”, — заявил на днях директор по торговле SPP Михал Лалик , рассказывая о перспективах на следующий год.

Правительство Словакии выступает против планов ЕС прекратить поставки российского газа, ссылаясь на слишком высокие издержки для экономики страны, которая живёт главным образом за счёт промышленности. В этом случае страна с населением 5,4 млн человек будет вынуждена импортировать весь газ с запада — в основном через Германию, Австрию и Чехию — и платить значительно больше за транзит.

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“Оптимальный сценарий предполагает более высокую стоимость транспортировки в размере 2,40 евро за мегаватт-час, что означает, что мы заплатим дополнительно 70 млн евро. В реальности эта сумма может составить даже 90 млн евро ”, - подсчитал предполагаемые расходы Лалик.

Словацкие компании уже сейчас вынуждены работать в условиях одних из самых высоких цен на энергоносители в ЕС. Представители местного бизнеса предупреждают, что потеря доступа к более дешёвым российским энергоресурсам приведёт к ещё большему росту цен и подорвёт их конкурентоспособность.

“Ценовой диспаритет, который возникнет на якобы едином европейском энергетическом рынке, нарушит конкуренцию и серьезно ослабит позиции словацких компаний на международных рынках”, — заявил Роман Карлубик, вице-президент Федерации ассоциаций работодателей Словацкии, представителям Европейской комиссии на встрече в Братиславе в начале этого месяца.

[info_b]У Словакии долгосрочный газовый контракт с “Газпромом”, действующий до 2034 года. Страна продолжает получать российский газ по трубопроводу “Турецкий поток” после прекращения транзита через Украину в начале этого года. В настоящее время российские поставки составляют менее половины импорта газа Словакии.[/info_b]

Руководство SPP заявило, что подготовит альтернативные варианты на случай, если не сможет закупать больше российского газа. Компания также заявила о готовности выполнить поставленную ЕС цель по постепенному отказу от российского топлива с 2028 года, но, поскольку она сильно зависит от распределительных сетей других стран, готова воспользоваться гарантиями ЕС , предоставленными блоком для ограничения последствий.

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Российский бюджет может потерять 19 млрд долларов доходов из-за новых санкций ЕС

Между тем, аналитики брокерской компании Freedom Finance Global подсчитали, что российский бюджет может лишиться каждого пятого рубля из запланированных нефтегазовых доходов из-за новых санкций Европейского союза. Они в числе прочего предполагают введение гибкого потолка цен на российскую нефть - на 15% ниже среднерыночной.

По оценкам аналитиков, из-за нового механизма ценообразования на российскую нефть, бюджет страны может терять порядка 1,5 трлн рублей от сырьевых налогов ежегодно. Это составляет почти 18% от той суммы, которую Министерство финансов планировало получить в виде налогов в 2025 году (8,9 трлн рублей).

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Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, это окажет “заметное фискальное давление на российскую экономику” и приведет к дальнейшему снижению валютных поступлений.

“Риски усиливаются тем, что страна по-прежнему сильно зависит от сырьевых доходов, а большая часть нефти экспортируется в государства, где потолок может быть применен через ограничение доступа к страхованию, логистике и финансовым расчетам”, - пояснил специалист.

Ранее Telegraf.news рассказал, что uлава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуяннэ заявил, что Европейский союз сможет полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) уже с 2028 года. Заменить его топ-менеджер пообещал на “самый дешевый в мире” газ — американский.

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