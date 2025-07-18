Словакия передумала блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России. Что получит взамен?

Опубликовано: 18.07.2025 07:34 , Обновлено: 18.07.2025

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна больше не будет блокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Ранее он обещал в очередной раз воспользоваться своим правом вето, однако накануне заседания по данному вопросу заявил, что такой шаг "нанесёт ущерб" интересам Братиславы.

На своих страницах в соцсетях Фицо выступил с видеообращением, в котором назвал ЕС “международной организацией, которую мы считаем своим жизненным пространством” и заявил, что поручил представителям Братиславы в Евросоюзе поддержать 18-й пакет санкций на заседании, намеченном на 18 июля.

По словам словацкого премьера, страна уже добилась максимума, чего могла на данный момент. Словакия уже несколько раз блокировала данный санкционный пакет и потребовала от ЕС гарантий на возмещение ущерба, который может понести словацкая экономика, если будет реализован план по полному прекращению импорта газа из России к 2028 году.

“На данном этапе было бы контрпродуктивно продолжать блокировать завтра 18-й пакет санкций”, — заявил Фицо.

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Политик назвал спор с Европейской комиссией по вопросу отказа от российского газа и одновременную блокировку 18-го пакета первым этапом “суверенной борьбы за национальные интересы” и объявил о начале второго этапа. Фицо заявил, что на этой неделе была сформирована рабочая группа, которая займётся изучением гарантий, предложенных Еврокомиссией. По словам премьера, Еврокомиссия пообещала Братиславе оказать помощь в случае потенциального дефицита газа или резкого роста цен и транзитных сборов, а также помощи в спорах по возможным искам о возмещении ущерба со стороны российского поставщика, компании “Газпром”.

[info_b]18-й пакет санкций против России был предложен Европейской комиссией ещё в июне. По данным Reuters, его целью станут энергетические доходы Москвы, банки и военная промышленность. По словам дипломатов из стран ЕС, предложенный пакет включает плавающий ценовой предел на российскую нефть на уровне 15% ниже средней рыночной цены на сырую нефть за предыдущие три месяца. Предложение также предусматривает запрет на операции с российским газопроводом “Северный поток”, а также расширение банковских ограничений.[/info_b]

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Что пообещал ЕС Словакии за подпись под 18-м пакетом санкций против РФ?

В официальном письме, направленном властям Словакии на этой неделе, Еврокомиссия заявила, что при необходимости вмешается в потенциальный судебный процесс страны с российскими поставщиками, а также предложила план на случай, если цены на газ резко вырастут из-за дефицита поставок в период поэтапного отказа от российского газа.

В письме говорится, что Брюссель также разработает решение, направленное на снижение стоимости трансграничных тарифов на газ и нефть для Словакии.

Если эти гарантии не будут претворены в жизнь, Фицо пообещал наложить вето на следующий пакет санкций, который, по его словам, уже готовится.

Ранее своим правом вето во время очередного голосования по 18-му пакету санкций против России обещала также воспользоваться Мальта, которая как и Словакия выразила сомнения относительно предлагаемого ограничения цен на российскую нефть. Однако в четверг вечером правительство страны заявило, что в пятницу также поддержит новые санкции, сообщили Reuters дипломаты ЕС.

Ранее Telegraf.news рассказал, что глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуяннэ заявил, что Европейский союз сможет полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) уже с 2028 года. Заменить его топ-менеджер пообещал на “самый дешевый в мире” газ — американский.

Глава TotalEnergies пообещал заменить для ЕС российский газ «самым дешевым в мире» к 2028 году