Глава TotalEnergies пообещал заменить для ЕС российский газ «самым дешевым в мире» к 2028 году

Опубликовано: 10.07.2025 09:31 , Обновлено: 10.07.2025

Глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуяннэ заявил, что Европейский союз сможет полностью отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) уже с 2028 года. Заменить его топ-менеджер пообещал на "самый дешевый в мире" газ - американский.

Отказаться от потребления российского трубопроводного и сжиженного природного газа Европейский союз, согласно плану REPowerEU, планирует к концу 2027 года. Однако некоторые аналитики считают этот план невыполнимым.

На данный момент страны ЕС всё ещё в значительной степени зависят от российского газа, более того, статистика свидетельствует о росте доли российского газа в ЕС в последнее время. Так, если в 2022 году, после начала войны России в Украине, доля российского газа в ЕС упала с 40% до 15%, но к 2024 году она откатилась назад - до 19%.

По данным российских источников, за первые 4 месяца 2025 года страны ЕС закупили российского газа на 5,4 млрд евро (из них 3,3 млрд евро - СПГ), что на 17% больше, чем в 2024 году.

Российский газ постоянно становится предметом для споров внутри самого ЕС. Так, власти Словакии регулярно используют вопрос транзита российского газа в Европу, который блокирует Киев, в качестве разменной монеты при решении важных политических и экономических вопросов, требующих безоговорочного консенсуса от всех членов ЕС. Уже не раз Словакия блокировала на саммитах ЕС принятие нового пакета санкций против России, не договорившись с партнёрами по союзу в вопросе российского газа.

Одна из стран ЕС пригрозила заблокировать саммит по Украине

Чем планируют заменить российский газ?

Тем не менее, глава TotalEnergies, которая в настоящее время занимается импортными поставками сжиженного природного газа в Европу из России, в интервью телеканалу BFM Business заявил, что компании удастся “обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ в 2028 году”.

Пуянне назвал американский газ “самым дешевым в мире” - США уже сейчас является крупнейшим поставщиком газа для ЕС. Нарастить поставки газа, чтобы заместить российские глава компании пообещал за счёт введения в строй новых экспортных мощностей в США и Катаре.

️При этом глава TotalEnergies выразил обеспокоенность усиливающейся геополитической напряженностью, в том числе, из-за развязанных американскими властями торговых войн. Такая политика действующего главы Белого дома Дональда Трампа, по словам Пуянне, “создают неопределенность, которая вредна для экономического роста”.

Что касается того, как отказ от российского газа скажется на ценах на голубое топливо, руководитель TotalEnergies уточнять не стал.

Ранее Telegraf.news рассказал, что официальные лица из Вашингтона и Москвы, наоборот, провели обсуждения по поводу возможного содействия США в возобновлении продаж российского газа на европейский континент, несмотря на текущее «морозное» состояние энергетических отношений между Европой и Россией. Об этом агентству Reuters сообщили восемь источников, знакомых с ходом переговоров.

Новость Телеграф

А на фоне шатких отношений с США и растущих опасений, что американский сжиженный газ (СПГ) станет таким же «политически заряженным товаром», как и российский, представители крупного европейского бизнеса начали высказывать идею частичного возврата к закупкам российского газа, включая и газ от «Газпрома». Как написало агентство Reuters, такая позиция вызвана желанием диверсифицировать поставки и уменьшить зависимость от «капризов» Вашингтона, особенно в свете «торговых войн» Дональда Трампа.

«Нам нужен Северный поток-2» — Европейские компании предложили вернуться к покупкам российского газа из-за угроз Трампа