"Завалить хлебало" - Такой совет дали россиянам на НТВ

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Опубликовано: 12.11.2022 10:11 , Обновлено: 12.11.2022

На российском канале НТВ, который принадлежит государственному экспортному монополисту "Газпрому", ведущий одной из телепрограмм предложил «завалить хлебало эмоций" всем россиянам, кто недоволен и переживает из-за отступления ВС РФ из Херсона.

Это произошло в эфире программы «Место встречи», посвященном уходу из Херсона. Ее ведущий Иван Трушкин так и сказал: «Всем сейчас нужно умение, умение завалить хлебало своих эмоций».

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1591056639674970114?t=16sOYrmUROOBRr-fWp8Zmw&s=19

Кстати, именно так и поступил другой ведущий этого телеканала. Необычная ситуация произошла в одной из программ российского телевидения на телеканале НТВ. Ведущий Андрей Норкин обратился к зрителям, чтобы объяснить, почему российские войска уходят из Херсона. Однако стандартного ответа не дал, поскольку, как он заявил, за это может попасть в тюрьму. На записи он объясняет абсурдность действующего в России закона.

«Не хочу в тюрьму» — Ведущий НТВ Норкин в эфире отказался комментировать отступление из Херсона