Украина и Россия сравнялись по количеству танков - Bloomberg. А что по артиллерии?

📊 Анализ

Опубликовано: 06.07.2023 13:48 , Обновлено: 04.07.2024

Агенство Bloomberg сообщило, что Украина и Россия практически сравнялись по количеству танков. Это стало следствием военной помощи Украине на протяжении более чем 16 месяцев войны и успешных боевых действий ВСУ, которые привели к большим потерям ВС РФ.

В обновленной в четверг, 6 июля, базе данных Ukraine Support Tracker, которую ведет немецкий Кильский институт мировой экономики, говорится, что с начала войны спонсоры Киева поставили 471 новый танк, и еще 286 должны прибыть. И это при том, что у ВСУ на момент российского вторжения было около тысячи танков. Oryx подтвердил, что за время войны ВСУ потеряли более 550 танков.

Если ещё учесть подсчет разведывательной группой Oryx потерянной или захваченной техники во время войны в Украине, то цифры свидетельствуют о том, что танковый парк ВСУ вырос с начала вторжения в прошлом году, в то время как российский сократился вдвое. По подсчётам Кильского института и у России, и у Украины сейчас в распоряжении около 1,5 тыс танков.

Данные о танках, в частности, совпали с парламентским отчётом, данным начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином во вторник. “Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии, - заявил Радакин комитету законодательного собрания по обороне. - Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год”.

Разрыв между РФ и Украиной также сократился в артиллерии и реактивных системах залпового огня. Армия РФ сейчас может распоряжаться порядка 1900 тяжелых артиллерийских орудий и 841 система РСЗО, у Украины — 1100 и 427 соответственно.