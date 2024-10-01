Израильская армия начала «ограниченную наземную операцию» против «Хезболлы» на юге Ливана

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Опубликовано: 01.10.2024 07:52 , Обновлено: 01.10.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 1 октября начала "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды" против военных целей и инфраструктуры шиитской террористической организации "Хезболла" на юге Ливана. Наземную операцию израильских военных поддерживает ВВС Израиля и артиллерия,в связи с чем жителей некоторых городов страны, по которым военные планируют наносить удары, заранее предупредили о необходимости эвакуироваться.

Как пояснили в ЦАХАЛ, решение перейти от ударов с воздуха по военным целям к наземной операции было принято политическим руководством страны. При этом в ЦАХАЛ подчёркивают, что запланированные наземные рейдыбудут “ограниченными, локализованными и целенаправленными”, а проводить их будут “на основе точных разведданных”.

Целью наземной операции, которая получила название “Северные стрелы”, являются “террористические цели” и инфраструктура “Хезболлы”, которые, как утверждают в ЦАХАЛ, расположены в приграничных деревнях и “представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля”.

“Армия обороны Израиля действует в соответствии с методичным планом, разработанным Генеральным штабом и Северным командованием, которому солдаты Армии обороны Израиля обучались и готовились в последние месяцы. ВВС Израиля и артиллерия Армии обороны Израиля поддерживают наземные войска точными ударами по военным целям в этом районе”, - рассказали в ЦАХАЛ.

Как долго израильская армия планирует выпускать свои “Северные стрелы”, не уточняется. В ЦАХАЛ подчеркнули, что операция “будет продолжаться в соответствии с оценкой ситуации”, при этом боевые действия в секторе Газа израильские военные прекращаться также не намерены.

В Сети появились фото и видео ночных авиаударов, в том числе, из пригорода столичного Бейрута - там ЦАХАЛ также объявил эвакуацию гражданских. А вот документальных подтверждений входа израильских военных на ливанские территории пока нет.

Как отреагировали союзники Израиля на наземное вторжение в Ливан?

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне вечером заявил о резком ухудшении гуманитарной ситуации в Ливане. По его словам, всего за несколько дней в Ливане около 1 млн человек пришлось покинуть свои дома. Он призвал европейские страны “оказать стране неотложную помощь”, пока “дипломаты прилагают усилия для остановки войны”.

Что же до западных союзников Израиля, то ещё в понедельник, 30 сентября, власти США выражали обеспокоенность по поводу того, что даже “ограниченное вторжение” может спровоцировать распространение конфликта, и призывали Израиль к дипломатии. Однако, как сообщило израильское издание The Times of Israel, уже вечером администрация Байдена, по-видимому, выразила своё одобрение наземной операции. Издание процитировало расшифровку телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина и его израильского коллеги Йоава Галланта, опубликованную Пентагоном.

“Мы согласны с необходимостью демонтажа атакующей инфраструктуры вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская “Хезболла” не сможет проводить атаки в стиле 7 октября на северные поселения Израиля”, — заявил Остин в беседе с Галлантом, исходя из расшифровки разговора.

Во время разговора министры обсудили последние военные операции Израиля, и Остин “ясно дал понять, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на самооборону”. При этом в Вашингтоне подчеркнули “необходимость дипломатического решения” конфликта, а также настаивали на том, чтобы “гражданские лица могли безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе ЦАХАЛ сообщила о ликвидации нескольких лидеров шиитской террористической группировки “Хезболла”, в том числе, генсека партии Хасана Насраллы.

«Хезболла» выбрала преемника убитого Насраллы. Что о нём известно?

The Times of Israel, ссылаясь на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, сообщило, что нанеся в пятницу массированный авиаудар по руководству «Хезболлы», Израиль тем самым надеялся избежать начала наземного вторжения в Ливан.