Общую группировку войск Беларуси и России не отправят в Украину — Депутат Госдумы РФ
Депутат Государственной думы РФ Андрей Картаполов 10 октября заявил, что задействовать совместную группировку войск Беларуси и России для боев в Украине нет нужды.
По его словам, достаточно тех войск, что уже находятся в Украине, сообщили росСМИ.
Он подчеркнул, что объявленное 10 октября развертывание общей белорусско-российской группировки войск призвано «снять обеспокоенность» Лукашенко и белорусов.
Также Картаполов добавил, что это происходит в ответ, в первую очередь, на действия Польши, которая, как он утверждает, начала развертывать свои силы на границе с Беларусью.
Как писал Телеграф, Александр Лукшенко и Владимир Путин решили развернуть общую «региональную группировку войск» Беларуси и России. Об этом сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками сам Лукашенко.
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Кроме того, он назвал примерное количество российских военных, которых привезут в Беларусь в ближайшее время.
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