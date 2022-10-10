Общую группировку войск Беларуси и России не отправят в Украину — Депутат Госдумы РФ

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.10.2022 14:57 , Обновлено: 10.10.2022

Депутат Государственной думы РФ Андрей Картаполов 10 октября заявил, что задействовать совместную группировку войск Беларуси и России для боев в Украине нет нужды.

По его словам, достаточно тех войск, что уже находятся в Украине, сообщили росСМИ.

Он подчеркнул, что объявленное 10 октября развертывание общей белорусско-российской группировки войск призвано «снять обеспокоенность» Лукашенко и белорусов.

Также Картаполов добавил, что это происходит в ответ, в первую очередь, на действия Польши, которая, как он утверждает, начала развертывать свои силы на границе с Беларусью.

Как писал Телеграф, Александр Лукшенко и Владимир Путин решили развернуть общую «региональную группировку войск» Беларуси и России. Об этом сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками сам Лукашенко.

Лукашенко согласился создать общую группировку войск Беларуси и России

Кроме того, он назвал примерное количество российских военных, которых привезут в Беларусь в ближайшее время.

«У них хватает проблем» — В Беларусь снова привезут тысячи русских военных