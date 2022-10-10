"У них хватает проблем" - В Беларусь снова привезут тысячи русских военных

Опубликовано: 10.10.2022 13:08 , Обновлено: 10.10.2022

Александр Лукашенко 10 октября назвал, хоть и неточное, количество российских военных, которых привезут в Беларусь в ближайшее время.

По его слвоамч в рамках объявленного создания совместной с РФ группировки войск в Беларусь прибудет не одна тысяча российских военнослужащих.

“Будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки”, - приказал он военным.

По словам Александра Лукашенко, российских военных привезут в сравнительно небольшом количестве.

“Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек”, - прикинул он.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукшенко и Владимир Путин решили развернуть общую «региональную группировку войск» Беларуси и России. Об этом сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками сам Лукашенко. Кроме того, он обвинил Украину в подготовке удара по Беларуси, а НАТО — в рассматривании варианта применить ядерное оружие.

Лукашенко согласился создать общую группировку войск Беларуси и России