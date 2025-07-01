«Музыка для моих ушей» - Сенат США одобрил "большой и прекрасный законопроект" Трампа

Опубликовано: 01.07.2025 21:36 , Обновлено: 02.07.2025

Сенат США проголосовал за законопроект, разработанный республиканскими сторонниками Трампа. Президент США оперативно отреагировал и заявил, что принятие Сенатом его законопроекта о налогах и расходах стало «музыкой для моих ушей».

Репортер сообщил эту новость президенту США во время круглого стола в новом центре содержания мигрантов во Флориде, получившем название Alligator Alcatraz.

“Ого, музыка для моих ушей!”, - восхитился Дональд Трамп. Президент также похвалил своего вице-президента Джей Ди Вэнса, чей голос в Сенате оказался решающим: “Он хорошо справляется”.

На вопрос о том, что он хотел бы сказать сторонникам Республиканской партии в Палате представителей, которые не удовлетворены изменениями, внесенными Сенатом в законопроект, Трамп ответил:

“Это отличный законопроект. В нем есть что-то для каждого, и я думаю, что он будет очень хорошо принят в Палате представителей. На самом деле, я думаю, что в Палате представителей это будет проще, чем в Сенате”.

Законопроект предусматривает ряд новых налоговых льгот, но только на то время, пока Трамп является президентом. Некоторые из новых послаблений вытекают из обещаний, данных Трампом во время предвыборной кампании в прошлом году.

Так, налогоплательщики смогут списывать налоги с чаевых и сверхурочных, а также проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в США.

Люди в возрасте 65 лет и старше будут иметь право на дополнительный вычет в размере 6000 долларов США при условии, что их скорректированный головой доход не превысит 75 000 долларов США для одиноких заявителей или 150 000 долларов США для семейных пар.

Но все эти льготы должны закончиться в конце 2028 года, как раз перед окончанием срока полномочий Трампа на посту президента.

Законопроект, однако, должен получить одобрение в Конгрессе США. Несколько республиканцев в этой палате уже заявили, что не поддерживают документ, одобренный Сенатом и который, по оценкам беспартийного бюджетного управления Конгресса, увеличит государственный долг на 800 миллиардов долларов больше, чем аналогичный документ, разработанный в Палате представителей.

Да и в Сенате у законопроекта была сложная судьба. Трое из 53 республиканцев в верхней палате конгресса США присоединились к демократам, чтобы проголосовать против пакета, который в итоге был принят со счетом 51:50. И то, только после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс отдал свой голос за него.