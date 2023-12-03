"Нужно готовиться к плохим новостям" — Генсек НАТО назвал ситуацию в Украине "критической"

Опубликовано: 03.12.2023 12:29 , Обновлено: 04.07.2024

Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг заявил, что в Украине сложилась "критическая ситуация", которая может ухудшиться, если Запад не увеличит поставки оружия.

“Нам нужно готовиться к плохим новостям”, — сказал он в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

Столтенберг отметил, что “конфликты развиваются поэтапно”, но подчеркнул, что “мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена”.

При этом генсек НАТО заявил, что Запад не сможет доставить в Украину достаточное количество военной техники в ближайшее время. Одной из причин он назвал проблемы с логистикой.

Он также не стал отвечать на вопрос о том, как следует действовать Вооруженным силам Украины в этой ситуации. А переадресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

Ранее Телеграф писал, что, выступая 1 декабря в Скопье на саммите ОБСЕ, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит никаких признаков того, что Киев готов двигаться к политическому урегулированию, и что у России нет причин менять цели своей “специальной военной операции”.

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Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен тем фактом, что ВСУ не отступают после неудачного контрнаступления летом и начавшегося осенью наступления ВС РФ.

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