Лавров пообещал продолжить войну России с Украиной. Что говорят в Киеве и ЕС?

Опубликовано: 01.12.2023 18:27 , Обновлено: 04.07.2024

Выступая 1 декабря в Скопье на саммите ОБСЕ, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит никаких признаков того, что Киев готов двигаться к политическому урегулированию, и что у России нет причин менять цели своей "специальной военной операции", сообщило Reuters.

Таким образом он, фактически, ответил на призыв Германии немедленно остановить войну. При этом российский министр обвинил Украину в нежелании вести переговоры, как и ее страны-союзницы.

«А если вы послушаете, что говорят всякие генеральные секретари НАТО и Евросоюза, они говорят только одно: мы обязаны поддерживать Украину, потому что если Украина потерпит поражение, то это будет поражение для всего Запада», - пожаловался он.

Ранее на ОБСЕ страны ЕС потребовали от России немедленно остановить вторжение в Украину.

“Остановите эту войну”, - потребовала глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), выступая на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. - Остановите невыразимые страдания, которые вы приносите миллионам людей”. Для этого, заявила министр, не требуется никаких уступок со стороны Украины или переговоров. “Все, что требуется, - это решение России”, - заявила она.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия исходит из предположения, что санкции против нее со стороны Соединенных Штатов и их союзников продлятся много лет.

Он признался, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся много лет. При этом Дмитрий Песков заявил, что “мир гораздо разнообразнее, чем Соединенные Штаты, поэтому американоцентричный мир заканчивается”.

Таким образом, власти России дали понять, что готовы продолжать войну и выдержать санкции, введенные против них Западом.

Тем временем, Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что санкции запада против почти не работают. А на юге Украины началась “новая фаза войны”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен тем фактом, что ВСУ не отступают после неудачного контрнаступления летом и начавшегося осенью наступления ВС РФ.

Таким образом и в Киеве подтвердили, что война быстрое не закончится. И что в Украине намерены продолжать войну с захватчиками.

«Я доволен» — Зеленский рассказал о начале «новой фазы войны»