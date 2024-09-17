«Нужно быть реалистами» - Министр обороны Нидерландов сделал прогноз, закончится ли война в Украине в 2025 году

Опубликовано: 17.09.2024 15:41 , Обновлено: 26.02.2025

Глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сделал озвучил прогноз относительно продолжительности войны в Украине. Министр отметил "сложную ситуацию на поле боя", высокую интенсивность боевых действий и призвал западных союзников Киева "не завышать ожидания".

Отвечая на вопрос о том, каковы шансы, что война Украины и России может закончиться уже в этом году, в интервью литовскому телеканалу LRT Брекельманс высказал весьма пессимистичное мнение.

“Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году. Конечно, нам необходимо оказать Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная”, - заявил глава Минобороны Нидерландов.

Он призвал западные страны, оказывающие поддержку Киеву, “не завышать ожидания”, в том числе, граждан тех стран, которые финансово помогают Украине, чтобы “люди не разочаровывались”.

“Иногда люди думают, что российское вторжение было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это спринт на 42 км, поэтому мы должны продолжать оказывать поддержку Украине”, - заявил Брекельманс.

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По его мнению, Россия способна “вести эту войну с такой интенсивностью очень долго”. Министр назвал сам военный конфликт Киева и Москвы “игрой цифр”.

“Россия играет в игру чисел, и Украине очень сложно от нее защититься, поэтому мы должны очень серьезно относиться к российской угрозе как на поле боя, так и, конечно, не забывая, что она является ядерной державой”, - заявил глава Минобороны Нидеррландов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский собрался предложить “временное замораживание” войны. Об этом сообщила немецкая газета Bild. По информации издания, свою стратегию Зеленский представит президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в американские президенты Дональду Трампу и Камале Харрис при визите в Соединённые Штаты в ближайшие недели.

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