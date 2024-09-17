Зеленский поругался с главой МИД Польши Сикорским во время его визита в Киев — Onet

Опубликовано: 17.09.2024 10:01 , Обновлено: 17.09.2024

В пятницу в Киеве состоялась встреча главы МИД Польши Радослава Сикорского, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и президента Украины Владимира Зеленского. По рассказам участников беседы польскому изданию Onet, атмосфера между Зеленским и Сикорским была настолько напряжённой, что дело дошло до спора.

Зеленский начал с того, что обвинил Варшаву в том, что она не поддерживает Украину в переговорах о вступлении в Европейский Союз (страна хочет завершить их к следующему году). В ответ на это Радослав Сикорский заявил, что переговоры заняли у Польши 10 лет, а срок, предложенный Киевом, нереален.

Следующей претензией Киева стало якобы нежелание Польши передать Украине больше военной техники. Помимо этого, по словам Зеленского, Варшава обязана сбивать российские ракеты и беспилотники, пока те находятся в воздушном пространстве Украины. В свою очередь глава польской дипломатии пояснил, что Польша не будет принимать решение о применении систем ПВО самостоятельно, без согласования с НАТО.

Что касается техники, то Сикорский ответил Зеленскому, что Варшава в принципе готова передать Украине оставшиеся истребители МиГ-29, но сделает это только тогда, когда союзники по НАТО решат перебросить свои самолёты на польскую территорию — чтобы заполнить пробел, оставленный МиГ-29.

По информации польского издания Onet, в ходе встречи Киев пытался сделать всё возможное, чтобы выставить Сикорского виноватым. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что отношения двух стран “находятся в кризисе”, утверждают медиа. При этом, по словам польских журналистов, Украина убеждена: Россия угрожает Польше до такой степени, что последняя, помогая Киеву, на самом деле помогает только себе.

Что происходило за кулисами?

Радослав Сикорский должен был попытаться объяснить Зеленскому, что Польша как член НАТО находится в другой ситуации, утверждает журналист Витольд Юраш. По его мнению, проблема заключается в том, что многие польские политики и эксперты даже не пытаются объяснить это Киеву. При этом они несут большую ответственность за нынешние отношения с Украиной, чем те, кто “перепутал память о Волыни с отвращением к Украине”.

В то же время, по мнению Юраша, они “разрушают шансы польской дипломатии” на установление партнёрских отношений с Киевом. Проявлением такого отношения стала реакция на информацию о споре между Сикорским и Зеленским среди других польских участников киевской конференции, которые пытались убедить журналиста не публиковать текст о ходе встречи. Они заявили, что польско-украинская напряжённость “вообще не должна обсуждаться публично”, подытожил эксперт.

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Зеленский собрался предложить “временное замораживание” войны. Об этом сообщила немецкая газета Bild. По информации издания, свою стратегию глава Украины представит президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в американские президенты Дональду Трампу и Камале Харрис при визите в Соединённые Штаты в ближайшие недели.

«Хочет поставить всё на карту» — Зеленский решил предложить «временное замораживание» войны — Bild