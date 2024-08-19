Новый прорыв скоро? ВСУ разрушили три стратегических моста в Курской области

Опубликовано: 19.08.2024 16:17 , Обновлено: 19.08.2024

Российские военные блогеры сообщили, опубликовав для подтверждения фото, что ВСУ разрушили третий и последний мост через реку Сейм, соединявший российские войска с Глушковским районом Курской области. Таким образом, были нарушены все сухопутные пути снабжения российского гарнизона в этой местности.

В то же время, по сообщениям российских источников, военные наладили понтонные переправы. В случае, если они будут разрушены, ВСУ могут оккупировать территорию площадью порядка 640 км. Информацию также подтвердил телеграм-канал «Белорусский силовик».

О ночной атаке ВСУ сообщили блогеры Владимир Романов и Юрий Подоляка, а также телеграм-каналы Mash и Shot.

Новый прорыв ВСУ скоро?

Российский тг-канал “Рыбарь”, близкий к Минобороны, также подтвердил уничтожение моста.

“В Глушковском районе складывается наиболее тяжелая ситуация. Утром украинская авиация уничтожила последний мост в районе через реку Сейм в населенном пункте Карыж. Таким образом, эвакуация населения и снабжение группировки российских войск теперь целиком зависит от количества лодок и наведения достаточного числа понтонов. ВСУ создают себе условия для подготовки плацдарма перед наступлением на этом участке”, - заявили там.

Российский тг-канал утверждает, что сама река Сейм является естественным рубежом и в случае занятия ВСУ всей территории до нее, российским войскам будет сложно потом ее отбить.

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“В целом приграничье в Курской области поделено мелкими водными преградами на неширокие участки, которые и могут стать «секторами ответственности» наступающих группировок. Это бьется с нашими данными о том, что полоса наступления одной из бригад ВСУ как раз составляли порядка 20 километров”, - сообщил “Рыбарь”.

“С учетом остающихся в резерве у противника еще по меньшей мере пяти-шести соединений, именно в Глушковском районе противник может предпринять еще один прорыв, воспользуясь рельефом местности”, - поделились выводом на близком к Минобороны РФ тг-канале.

Ранее Воздушные силы ВСУ опубликовали кадры удара по мосту в Курской области. Время и место не уточнялось. Однако известно, что всего Украина уничтожила три моста в указанном районе.

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