"Зачем ваши дети нужны?" — Российский генерал пообещал матерям рай для сыновей-срочников, если погибнут под Курском

Опубликовано: 19.08.2024 15:13 , Обновлено: 19.08.2024

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов раскритиковал родителей срочников, которые не хотят, чтобы их дети воевали в Курской области. По его словам, из 18-летних мужчин "не надо делать детей", которым "дают соску и отправляют спать". При этом он добавил, что в случае смерти российские солдаты-срочники "попадут в рай".

Алаудинов напомнил, что по решению Путина срочники не участвуют в боевых действиях за пределами РФ, и раскритиковал их родных, которые требуют от властей и Минобороны вывода призывников из Курской области. Кроме того, глава спецназа заявил, что победу в конфликте с Украиной Россия одержит и “без тех, кто сомневается”.

«Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встаёт к вам один вопрос: А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» — заявил Апти Алаудинов.

При этом он отметил, что понимает только тех родителей, которые недовольны оплатой службы для срочников — их сыновьям он предложил подписать контракты. Помимо этого, Алаудинов поставил в пример “большой процент” бойцов в возрасте 18-20 лет, заявив, что “это герои, которыми я горжусь”. Он подчеркнул, что из них “не надо делать детей”, поскольку “это такой же защитник отечества, как и мы”. Также глава спецназа призвал не бояться смерти, обращаясь к матерям солдат.

“Сегодня в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика. Не умрёт никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрёшь, защищая своё отечество, свою веру в бога, ты попадёшь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? Ничего!”, — отметил Апти Алаудинов.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером, 18 августа, заявил, что целью операции ВСУ в Курской области является “создание буферной зоны”. Он добавил, что Киев хочет остановить трансграничные атаки российских войск, а потому контрнаступление “было крайне необходимо”.

Зеленский назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область