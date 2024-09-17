"Никакой заморозки" - Подоляк опроверг информацию о намерении Зеленского приостановить войну

Опубликовано: 17.09.2024 20:49 , Обновлено: 17.09.2024

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию о намерении Владимира Зеленского предложить "временно заморозить" войну с Россией. О таком плане украинского президента написала 14 сентября немецкая газета Bild.

“Никакой заморозки конфликта, потому что она не приведет к финалу войны как таковой, а приведет только к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить. Поэтому, конечно же, нет никаких концепций уступки территорий, нет никаких концепций заморозки конфликта”, – заявил советник главы офиса украинского президента.

Подоляк сообщил, что Киев готов закончить войну только через поражение России, а среди пунктов плана Зеленского - операция ВСУ в Курской области РФ.

“Это, во-первых, будет существенно влиять на те социальные настроения, которые есть в России. Во-вторых, это будет существенно давить на путинское окружение и вести к финалу этой войны”, – передал слова советника Telegram-канал “Политика страны”.

Напомним, по информации Bild, стратегия Зеленского включает, во-первых, требование разрешить Украине использовать западное оружие для ударов в глубь России, во-вторых, «готовность Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта».

Такой план, как сообщило издание, Зеленский представит президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в американские президенты Дональду Трампу и Камале Харрис при визите в Соединенные Штаты в ближайшие недели.

«Хочет поставить всё на карту» — Зеленский решил предложить «временное замораживание» войны — Bild

К слову, другой советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко 16 сентября рассказал, что ключевая составляющая «плана победы» Зеленского - разрешение дальнобойных ударов по территории России. “Он [Зеленский] сказал, что план победы зависит от президента Байдена. То есть, очевидно, план победы подразумевает план, где Украина получит новые возможности, сможет бить по тем аэродромам, военным базам, хранилищам”, - поделился Лещенко.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 13 сентября в Киеве состоялась встреча главы МИД Польши Радослава Сикорского, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и Владимира Зеленского. По рассказам участников беседы польскому изданию Onet, атмосфера между Зеленским и Сикорским была настолько напряженной, что дело дошло до спора.

Зеленский поругался с главой МИД Польши Сикорским во время его визита в Киев — Onet