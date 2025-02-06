Нидерланды передали Киеву вторую партию F-16, а Франция — истребители Mirage — Reuters

Опубликовано: 06.02.2025 19:11 , Обновлено: 06.02.2025

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев получил от Нидерландов очередную партию американских истребителей F-16. Кроме того, по его словам, в страну прибыли французские самолёты Mirage 2000, которые в скором времени "приступят к выполнению боевых задач". При этом сколько именно, неизвестно.

«Эти современные боевые самолёты уже прибыли в Украину и вскоре начнут выполнять боевые задачи, укрепляя нашу оборону. Поддержка Нидерландов — это ещё один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надёжную защиту украинских городов и граждан», — заявил министр обороны Рустем Умеров.

Сколько именно боевой техники получил Киев, неизвестно. По информации международного информагентства Reuters, Минобороны Нидерландов не стало разглашать ни сроки поставок, ни их объёмы “по соображениям безопасности”. Однако в отчёте французского парламента за конец 2024 года говорилось, что из 26 самолётов Mirage 2000, находящихся на вооружении ВВС Франции, 6 будут переданы Украине.

[info_b]Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

F-16 — американский многофункциональный лёгкий боевой самолёт четвёртого поколения. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости является самым массовым истребителем в мире и состоит на вооружении 25 стран.[/info_b]

К слову, первые самолёты от Нидерландов Киев получил в июле прошлого года. По данным Times, было передано 6 истребителей. В начале декабря украинский президент Владимир Зеленский сообщил о прибывшей в страну второй партии F-16 от Дании. Число полученных истребителей не называлось. Всего в 2024-м Украина рассчитывала на 20 единиц боевой техники.

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам Зеленского, в случае затягивания процесса вступления страны в НАТО Киеву потребуются другие “гарантии безопасности”. В качестве альтернативного варианта он предложил вооружить Украину ядерным оружием.

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Также мы рассказывали, что в ноябре Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины в размере 425 миллионов долларов. Это уже 69-ый транш оборудования, которое администрация Байдена передала Киеву из своих запасов с августа 2021 года.

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