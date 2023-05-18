«Ничего общего с контрнаступлением» - Эксперты в Германии рассказали о ситуации в Бахмуте и объяснили «крымский парадокс Украины»

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Опубликовано: 18.05.2023 14:47 , Обновлено: 04.07.2024

Наступление Вооруженных сил Украины под Бахмутов, в ходе которого украинцы впервые за несколько месяцев смогли закрепиться в охваченном боями городе, "не имеет ничего общего с контрнаступлением". Такое заявление сделал немецкий эксперт по военной экономике Маркус Койп, объяснив также "крымский парадокс Украины".

Профессор военной академии Швейцарской высшей технической школы Цюриха Маркус Койп (Marcus Keupp) заявил, что, ведя ожесточенную битву за Бахмут, Украина хочет решительно изменить ход войны. В этом, по мнению эксперта, огромное значение имеют поставки оружия из западных стран, в частности, дальнобойные ракеты Storm Shadow от Великобритании.

Не только Storm Shadow. Великобритания пообещала передать Украине новый вид дальнобойного оружия

“То, что сейчас делает Украина, — это уничтожение российских тыловых и командных центров за линией фронта с помощью британских ракет Storm Shadow”, - описал Койп текущую обстановку на фронте в интервью ZDF, отрывки из которого приводит немецкое издание Focus.

По словам эксперта, при таком подходе украинская армия в первую очередь готовит собственно наступление, продвигаясь вперед через два фланга, а те бои, которые сегодня ведутся под Бахмутом, - “скорее использование временной слабости русских”.

“Интересное зрелище. Если русские не будут очень осторожны, Украине действительно удастся обойти и окружить их”, - прокомментировал Койп последние военные сводки из-под Бахмута.

Немецкий военный эксперт рассказал, когда ВСУ начнут реальное контрнаступление и прорвутся к Крыму

Украинское контрнаступление в действительности начнётся, по мнению Койпа, только после того, как будут завершены “подготовительные атаки на логистические центры и пункты снабжения России”. По мнению профессора, Запорожская область, расположенная гораздо дальше на юго-запад, является наиболее вероятной точкой для такого контрнаступления.

“Если Украина предпримет механизированное наступление, я думаю, что они прорвутся туда, чтобы достичь побережья Черного моря и Крыма”, — заявил он.

По его словам, дальнобойность британских ракет Storm Shadow, которые британские власти пообещали поставить Киеву, теоретически позволяет ВСУ атаковать даже Крым. Именно Крым, по мнению эксперта, станет “местом, где решится наступление”. При этом если украинские военные решатся на атаку по Крымскому мосту и она окажется удачной, “это будет конец наступления”, считает Койп. Он пояснил, что российским войскам для возможного отступления нужен Крымский мост, потому что это единственная сухопутная связь с Россией.

“В противном случае русские войска оказались бы в ловушке в Крыму”, - пояснил эксперт.

Украина успешно наступает — Пригожин не согласился с Зеленским, что контрнаступление ещё не началось

Отметим, что речь о контрнаступлении ВСУ ведётся достаточно давно, причём как с украинской, так и с российской стороны. Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ ещё не началось из-за задержек с поставками вооружений. Однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что оно уже давно идёт, причем успешно.

Россия захватила 99% Бахмута — Bild. Карта и подробности

Накануне немецкое издание Bild сообщило, что боевики ЧВК “Вагнер” за последние двое суток почти полностью захватили городскую застройку украинского города Бахмут. Им удалось прорвать оборону на занятой ВСУ западной окраине города.

Однако сам руководитель ЧВК Евгений Пригожин 18 мая публично обратился к руководству Минобороны России с призывом “не отпускать фланги, чтобы они не сыпались” и сообщил об отходе российских войск на севере от Бахмута.