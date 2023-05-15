Не только Storm Shadow. Великобритания пообещала передать Украине новый вид дальнобойного оружия

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Опубликовано: 15.05.2023 10:44 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский после Парижа решил полететь в Лондон. Там уже объявили, что Киев получит новый вид вооружения, дальность которого около 200 км.

Местные СМИ сообщили, что Владимир Зеленский встретится с премьером Великобритании Риши Сунаком в Чекерсе в Бакингемшире, а не на Даунинг-стрит.

[info_b]Чекерс, особняк 16-го века в холмистой сельской местности у подножия холмов Чилтерн в Бакингемшире, является любимым местом отдыха большинства британских премьер-министров. Это их официальное загородное убежище.[/info_b]

Несмотря на неофициальную обстановку предстоящей встречи, Великобритания сделала серьезное заявление накануне визита. Лондон отправит в Украину сотни новых ударных беспилотников с дальностью действия более 200 км.

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“Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и дополнительных беспилотных летательных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км”, - сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.

“Все это будет доставлено в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению”, - говорится в нем.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве обороны России подтвердили 13 мая, что удар по расположению российских войск в Луганске был осуществлен дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Украина впервые ударила по российским войскам ракетами Storm Shadow