Россия захватила 99% Бахмута - Bild. Карта и подробности

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Опубликовано: 18.05.2023 11:34 , Обновлено: 18.05.2023

Немецкое издание Bild сообщило, что боевики ЧВК "Вагнер" за последние двое суток почти полностью захватили городскую застройку украинского города Бахмут. Им удалось прорвать оборону на занятой ВСУ западной окраине города.

По данным издания, под контролем ВСУ остались лишь 20 домов на одной улице, что составляет менее 1% от всей застройки.

“Дальше еще несколько гаражей, а затем два километра открытой местности до следующего удерживаемого украинцами села под названием Ивановское”, - сообщило издание Bild.

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Тем временем, в украинском командовании отчитались об удачном наступлении вокруг города.

“В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти”, - заявил представитель группировки ВСУ “Восток” Сергей Череватый.