"Ничего более жалкого давно не видел" - В России и Украине оценили обращение Путина к народу

🎤 Мнение

Опубликовано: 27.06.2023 08:36 , Обновлено: 27.06.2023

Вечернее обращение президента России Владимира Путина к народу стало разочарованием для тех, кто ждал от него каких-то "исторически значимых" заявлений, как в самой России, так и за её пределами. Комментируя выступление Путина, российские и украинские обозреватели отметили, что ясности, относительно происходящего сейчас в стране, оно не прибавило.

Так, бывший сотрудник ФСБ России и “бывший министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”), комментируя обращение Путина, отметил, что “ничего более жалкого в исполнении человека, отдаленно похожего на президента - давно не видел”.

“Все - молодцы. Все прекрасно сработали, впору выдавать ордена и произвести Шойгу, наконец, в просто маршалы. Смута продолжается”, - написал он в своём телеграм-канале.

“Стало ясно, что ничего не ясно”

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что “из обращения Путина стало ясно, что ничего не ясно” и предсказал в будущем “ещё более кровавый мятеж и бойню”.

“Проиграли все — и Путин, и Пригожин, и Россия”, - резюмировал Геращенко, подчеркнув, что больше всего потерял по итогу несостоявшегося мятежа Пригожина Александр Лукашенко, поскольку теперь “к нему на побывку прибудут орды “вагнеровцев"".

На отсутствие каких-либо “исторических тезисов” в речи Путина указал также и политолог Андрей Никулин. По его словам, во время обращения президента к нации появилось “странное ощущение нереальности сюрреалистичности”, а единственным его практически значимым результатом стала “высочайшая легализацию в официальном пространстве” таких терминов, как “мятеж” и “организаторы мятежа”.

“Дымящийся пистолет останется”

Решение Путина разрешить Пригожину и бойцам ЧВК “Вагнер” “базироваться в союзной Беларуси” Никулин также посчитал неоднозначным.

“Вот как это понимать? Что они там будут делать - злоумышлять, готовить второй акт Мерлезонского балета или играть в шашки? На расстоянии в несколько сотен километров от Москвы. Это теперь у нас принято называть победой и стабильностью?”, - задаётся вопросом политолог.

По его словам, “дымящийся пистолет останется” и даже более того - “переместится еще ближе” к Москве.

“При том, что с запада нет никаких, преграждающих путь рек. А противостоять всему этому и заботится о безопасности дорогой отчизны предстоит тем же министру обороны и начальнику Генштаба. Увлекательный сюжет продолжается”, - резюмировал Никулин.

Путин заявил, что и так подавил бы мятеж Пригожина

Напомним, что поздно вечером 26 июня Владимир Путин обратился к российскому народу. В этом обращении он намекнул на то, что подавил бы мятеж ЧВК “Вагрен” даже, если бы Пригожин не дал приказ своим боевикам отступить от Москвы. Также он обвинил мятежников в предательстве.

«Показали мастер-класс» — Пригожин рассказал, почему не собирался свергать Путина

Незадолго до этого Евгений Пригожин также сделал заявление. Он рассказа, что и не собирался брать Москву штурмом и тем более свергать Владимира Путина. По его словам, марш тысяч вооруженных боевиков его ЧВК на столицу РФ был “демонстрацией”.

Между тем, события в России в минувшие выходные активно комментируют и на Западе. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США, лидер республиканского большинства Кевин Маккарти заявил, что президент России стал “значительно слабее” после мятежа ЧВК “Вагнер”.

“Путин выглядит другим человеком. Но я всегда считал, что Путин похож на босса мафии, и вы сегодня это видите”, - отметил Маккарти.