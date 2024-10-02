Израиль направил на юг Ливана пехоту и бронетанковую бригаду

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Опубликовано: 02.10.2024 14:52 , Обновлено: 02.10.2024

Руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 2 октября решило направить на юг Ливана дополнительные силы для проведения "целенаправленных наземных рейдов". В ЦАХАЛ заявили, что туда для боевых действий уже отправилась 36-я дивизия, в состав которой вошли солдаты 188-й бронетанковой бригады и 6-й пехотной бригады, а также дополнительные силы.

По данным израильского издания Jerusalem Post, ещё накануне, 1 октября, Армия обороны Израиля вошла в несколько деревень в восточном секторе Ливана, где, по данным разведки, боевики шиитской группировки “Хезболла” разместили “террористическую инфраструктуру”. Утверждается, что наземную операцию сопровождала израильская артиллерия, которая ориентировалась на разведданные.

Это стало первым наземным вторжением израильских военных на территорию Ливана с 2006 года.

Уже утром 2 октября в ЦАХАЛ заявили о вводе на юг Ливана дополнительных сил. В официальном заявлении израильской армии подчёркивается, что на данный момент речь идёт об “ограниченных, локальных, целенаправленных рейдах по объектам террористической группировки “Хезболла” и террористической инфраструктуре на юге Ливана”.

Сообщается, что пехоту будут сопровождать ВВС Израиля и 282-я артиллерийская бригада.

Тем временем на официальной странице ЦАХАЛ в Х появились кадры новых авиаударов по ливанской территории. Утверждается, что целью стали инфраструктура “Хезболлы”, наблюдательные посты, склады с оружием, военные объекты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ночь с 1 на 2 октября Иран атаковал территорию Израиля, выпустив по нему как минимум 181 баллистическую ракету. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о перехвате “большинства” из них, однако, не обошлось без жертв и пострадавших. Некоторые израильские политики поспешили назвать массированную атаку “объявлением войны” со стороны Ирана, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран “допустил большую ошибку” и пригрозил отплатить за неё.

Объявление войны? Иран обстрелял Израиль 181 ракетой