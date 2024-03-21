"Нет ни одной жалобы" - ЦИК России официально объявил Путина президентом РФ

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Опубликовано: 21.03.2024 12:46 , Обновлено: 21.03.2024

Центризбирком России объявил официальные результаты выборов президента РФ. Победил Владимир Путин, он набрал, по данным ведомства, 87,28% голосов избирателей. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Согласно официальным итогам, за Путина проголосовали 76 277 708 человек.

На втором месте оказался депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ Николай Харитонов ( 4,31% , или 3 768 470 голосов). Затем, по данным ЦИК, идет вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков ( 3,85% , или 3 362 484 голосов). Замыкает список руководитель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий с результатом 3,20% , за него проголосовали 2 797 629 россиян.

Итоговая явка на президентских выборах, по словам Памфиловой, составила 77,49% , это 87 576 075 избирателей. Из них 388 791 человек проголосовали за рубежом. “В современной истории России подобных показателей еще не было”, - сказала председатель Центризбиркома.

По итогам кампании в ведомство поступило больше 14 тыс. обращений о возможных нарушениях. Из них, как отметила Памфилова, реальными оказались 459 заявлений.

“Нет ни одной жалобы, которую должен был рассматривать ЦИК по итогам выборов президента РФ”, - заявила она.

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Кампания длилась с 15 по 17 марта. По данным на 18 марта, Путин набирал 87,33% голосов. То есть итоговая цифра осталась почти такой же.

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