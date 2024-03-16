Поджоги на участках и явка "свыше 50%". Что известно о выборах президента России?

Опубликовано: 16.03.2024 18:26 , Обновлено: 16.03.2024

Центризбирком России 16 марта сообщил о явке "свыше 50% "на выборах президента РФ и о попытках сорвать их через акции поджогов на участках и выливание в урны для голосования зеленки. Собрали самое важное об электоральной кампании на второй день голосования.

С учетом дистанционного электронного голосования (законодательство РФ предусматривает такую форму волеизъявления) по состоянию на 16:20 (мск) на выборах президента России проголосовали ” 51,77% избирателей”, утверждает заместитель председателя ЦИК страны Николай Булаев.

Официальные цифры по разным регионам страны примерно одинаковые. Так, в Ленинградской области по состоянию на 15:00 (мск) явка “составила 48,89%”, в Дагестане - “51,51%”, в Башкортосане - 51,6%.

В то же время, по информации ЦИК, 859 участков по всей России не сообщили информацию по явке за первый день голосования. Еще на трех участках явка составила менее 1%.

В Центризбиркоме РФ утверждают, что рекордсмен — Москва (145 участков не предоставили сведения по явке), далее идут Петербург (101), Московская область (49), Татарстан (41), а также Башкирия и Мурманская область (по 38).

Избирательная компания, которая началась 15 марта и завершится 17-го, проходит не без инцидентов. Так, появились фейковые сайт ЦИК и Telegram-канал Эллы Памфиловой - главы ведомства. Роскомнадзор сообщил об успешной блокировке поддельных ресурсов.

“Никаких моих каналов, кроме официального [канала ЦИК России], нет. Я работаю исключительно по закрытой связи. Научена”, - отметила Памфилова.

Экстремизм в виде поджогов и выливания зеленки

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о “попытках Запада” сорвать электоральную кампанию в России.

“Сегодня они перешли просто к экстремистской деятельности”, - заявила она. По словам Захаровой, Запад “натравливает людей, чтобы они приходили на участки и занимались экстремистской деятельностью”.

Скорее всего дипломат имела в виду случаи поджогов, которые начались еще 15 марта на избирательных участках в разных районах РФ. По информации Памфиловой, зафиксировали 8 попыток поджечь урны для голосования на разных участках. Кроме того, в некоторых случаях граждане выливали зеленку в урны.

“В 20 субъектах на 29 избирательных участках привлекли разного рода, прямо скажем, недалеких людей по разным причинам. Мы так проанализировали. Мы по этим всяким вливаниям жидкости на 20 избирательных участках, и 8 попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку”, - рассказала Элла Памфилова.

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По ее словам, указания этим людям поступали из “кол-центров” в Украине и некоторых странах Европы.

16 марта суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 21-летнюю девушку из Амурской области, которая 15 марта бросила бутылку с зажигательной смесью в здание средней школы, где работают два участка для голосования. Задержанная просила о домашнем аресте, однако ей отказали.

А москвичи утром субботы начали получать сообщения от ботов в мессенджерах с предостережением от участия в провокациях, акциях, митингах и просьбой проголосовать «без очередей». Получившие рассылку связывают это с тем, что ставили свои подписи за кандидата в президенты Бориса Надеждина, которого ЦИК не допустил до участия в президентской гонке.

Скриншот: Telegram-канал "Осторожно, Москва"

Выборы президента России в 2024 году

В электоральной кампании участвуют руководитель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и член партии “Новые люди” Владислав Даванков, депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ Николай Харитонов и действующий президент Владимир Путин.

Граждане России, которые проживают на территории Беларуси, также имеют право проголосовать на выборах президента РФ. Они могут прийти 17 марта с 8:00 до 20:00 на участки в Минске (ул. Нововиленская, 1А), Бресте (ул. Пушкинская, 10), Витебске (ул. Маяковского, 1), Гомеле (ул. 50 лет БССР, 7), Гродно (ул. Дзержинского, 1), Могилеве (ул. Ленинская, 61).

Ранее Телеграф рассказывал о политике Борисе Надеждине, который намеревался принять участие в президентской гонке, но ЦИК отказал ему в регистрации. Причина - брак, который сотрудники ведомства нашли в более чем 15% собранных подписях.

ЦИК РФ обнаружил в подписях за Надеждина брака в три раза больше допустимого. Что ответил кандидат?