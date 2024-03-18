В ЦИК озвучили предварительные результаты выборов президента России

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Опубликовано: 18.03.2024 07:39 , Обновлено: 18.03.2024

Согласно данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 99,55% протоколов на президентских выборах, которые в этом году впервые проходили три дня - с 15 по 17 марта - победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

Согласно информации ЦИК РФ, Путин набрал уже 87,33% голосов, то есть уже сейчас можно говорить о его однозначной победе (согласно российскому законодательству, для этого кандидат должен набрать более 50% голосов). Остальные претенденты на президентский пост набрали от 3,2 до 4,3% голосов.

Инфографика агентства Sputnik

МИД Беларуси призвал “уважать суверенную волю российского народа”

Ещё до официального объявления результатов президентских выборов в России Министерство иностранных дел Беларуси выступило с официальным заявлением, в котором признало их состоявшимися и призвало “все независимые государства уважать суверенную волю российского народа”. В своём заявлении МИД подчеркнул, что выборы проходили “в соответствии с национальным законодательством”, “на конкурентной основе и при обеспечении свободного волеизъявления граждан”.

Белорусское внешнеполитическое ведомство также отметило “открытость, прозрачность, четкую организацию избирательного процесса” и “спокойный ход избирательного процесса”, который, по их мнению, свидетельствует “о сплоченности российского народа перед лицом беспрецедентных вызовов”, а также “широкой поддержке обществом курса, проводимого руководством страны”.

“Высокий уровень явки избирателей во всех регионах России стал четким и адекватным ответом граждан на сильнейшее внешнее давление, попытки недоброжелателей сорвать выборы, посеять в обществе страх и недоверие к власти”, - заявили в белорусском МИД.

Ранее Телеграф сообщил, что в воскресенье, 17 марта, Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол России в Минске заявил о том, что поступило сообщение о взрывном устройстве в здании генконсульства России в Бресте. Впрочем, сообщение о минировании оказалось ложным и никак не повлияло на ход голосования.

Российский посол заявил об угрозе подрыва генконсульства РФ в Бресте