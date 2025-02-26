Несколько кофеен в Канаде переименовали американо в знак протеста. Как теперь называют?

Опубликовано: 26.02.2025 18:59 , Обновлено: 26.02.2025

В Канаде набрала обороты своеобразная акция протеста против политики президента США Дональда Трампа. Кафе переименовывают популярный кофейный напиток «американо». Как теперь назвали?

Всё началось с небольшого кафе Belém в Торонто, владелец которого, 25-летний Уильям Оливейра, решил выразить свою поддержку Канаде, изменив название напитка в меню на «канадиано». «Для нас важно постоять за себя и напомнить другим… что нас нельзя запугивать» — пояснил Оливейра.

Толчком к протесту послужили действия администрации Трампа. Президент США, напомним, ввёл 25-процентный налог на канадские товары, требуя от Канады более активных действий по борьбе с нелегальной иммиграцией и наркотиками. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал канадцев выбирать товары, произведённые в стране.

Издание The Washington Post сообщило, что с момента, как Трамп «нацелился» на северного соседа своей страны, протесты канадцев против политики правительства США резко выросли. Болельщики освистывали гимн США на хоккейных матчах.

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Один сувенирный магазин Онтарио продавал одежду с лозунгом «Канада не продаётся». А ещё нашлись предприниматели, создавшие приложения, которые помогают распознать продукты, произведённые в Канаде. Более 230 тыс. канадцев подписали петицию с просьбой к Трюдо лишить Илона Маска канадского гражданства. Правда, такое требование противоречит канадскому законодательству.

Инициативу переименования «американо» подхватила компания Kicking Horse Coffee из Британской Колумбии, призвавшая в начале этого месяца в Instagram другие кофейни последовать их примеру. При этом в Kicking Horse Coffee напиток назывался «канадиано» уже 16 лет как. Однако, спустя несколько дней первоначальный пост Kicking Horse Coffee в соцсети X был, судя по всему, удалён из-за критики и призывов к бойкоту со стороны противников акции. Некоторые указывали на нелогичность нового названия, учитывая историю происхождения напитка: считается, что «американо» появился в Италии во время Второй мировой войны, когда американские солдаты разбавляли эспрессо водой, находя его слишком крепким.

Несмотря на неоднозначную реакцию, некоторые кофейни присоединились к протесту. Элизабет Уотсон, владелица Palisades Cafe в Британской Колумбии, рассказала источнику, что изменила название напитка в своём заведении после того, как клиент прислал ей пост Kicking Horse Coffee. «Мы не стремимся быть политизированными, — отметила 34-летняя Уотсон, — но нам нравится идея поддержать гордость Канады». По её словам, новое название вызывает у посетителей улыбку и повышает интерес к напитку.

Владелец Cafe Belém Уильям Оливейра также заявил, что не планирует в ближайшее время возвращать напитку прежнее название. Он отметил, что опасался жалоб, но посетители посчитали новое название остроумным. Когда кто-то заказывает «американо», сотрудники шутливо поправляют, что такого напитка в меню нет. «Это, безусловно, мой способ сказать: «Эй, если кому-то интересно, вот наша позиция по этому вопросу: мы за Канаду», — подчеркнул Оливейра.

А при чём тут Беларусь?

В 2016 году премьер-министр России Дмитрий Медведев также предлагал переименовать американо. Случилось это в ходе Евразийского межправительственного совета в Москве. На церемонии подписания соглашений Медведев поблагодарил тогдашнего премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова за конструктивную работу. В ответ Кобяков пошутил, что благодарить за это следует не только его, но и кофе, который дал ему необходимую энергию, напомнило издание «АиФ». Медведев же, обращаясь к другим участникам заседания, рассказал, как было дело: «[Кобяков] говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит! Давайте американо переименуем! В русиано!»

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что президент США Дональд Трамп опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором демонстрируется гипотетическое преображение сектора Газа под контролем американцев.

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