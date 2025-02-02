"За всю жизнь такого не видел" — На матче НХЛ в Канаде освистали национальный гимн США

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Опубликовано: 02.02.2025 16:37 , Обновлено: 02.02.2025

Болельщики клуба НХЛ Ottawa Senators освистали национальный гимн США перед мачтем регулярного чемпионата с Minnesota Wild. Это произошло через час после того, как Дональд Трамп ввёл 25%-ные пошлины на товары из соседней страны. К слову, в тот момент на трибунах находилось около 20 тысяч человек, передало издание Fox Sports.

Перед началом игры в Отттаве канадская певица Мэнди сперва исполнила национальный гимн своей страны, а затем — Соединённых Штатов, который и начали освистывать фанаты НХЛ. По данным издания, артистка закончила петь гимн США под громкие выкрики и насмешки с трибун.

«Канадцы освистывают американский национальный гимн на матче НХЛ в Оттаве прямо сейчас. Я никогда не видел, чтобы они освистывали какой-либо национальный гимн… за всю свою жизнь», — написал один из болельщиков в социальной сети X (бывший Twitter).

Более того, спустя несколько часов аналогичная ситуация произошла в канадском городе Калгари. Об этом в Х сообщил ведущий радиостанции Ched из Эдмонтона Кортни Терио. Издание Fox Sports отметило, что решение Трампа “превратило стадион в политическую арену”, а на предстоящих матчах НХЛ, вероятно, будет тоже самое.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявили о введении ответных пошлин на товары из США. Такое решение последовало после того, как вновь избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля введёт 25%-ные налоги на импорт из Канады и Мексики. Кроме того, политик решил сделать тоже самое в отношении Китая, применив пошлины в размере 10%.

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