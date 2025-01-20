Приднестровье согласилось на поставки газа из Молдовы

Опубликовано: 20.01.2025 14:57 , Обновлено: 20.01.2025

Президент самопровозглашённого Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что официальный Тирасполь согласился на поставки газа от компании Moldovagaz.

В своём видеообращении Красносельский заявил, что «Тираспольтрансгаз» 18 января уведомил Moldovagaz о своём согласии и гарантирует оплату поставок. «Чтобы быстрей тепло поступило в дома людей, и люди получили газ и нормальную электроэнергию, как и вся остальная социальная инфраструктура, мы согласились с предложениями молдавских руководителей», — заявил он.

С конца 2022 года весь российский газ, поступавший в Молдову, направлялся в Приднестровье, напомнил портал Newsmaker. Правобережная Молдова использовала газ, закупленный на европейском рынке. При этом, как заявляли в российском «Газпроме», за потреблённый газ в Приднестровье никто не рассчитывался. 28 декабря компания объявила о прекращении поставок газа в Молдову из-за «неисполнения Moldovagaz платёжных обязательств».

В связи с прекращением поставок газа в Молдове и Приднестровье ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ местами остался частично — только для приготовления пищи. Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии на угле. С 3 января в регионе начались веерные отключения электроэнергии.

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Ранее Красносельский после визита в Москву заявил, что Россия в ближайшее время предоставит Приднестровью газ в качестве «гуманитарной помощи». Об этом рассказывали и журналисты Telegraf.news.

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Молдавские власти, в свою очередь, заявляли, что «источник кризиса находится не в Кишинёве, а в Москве», и предлагали Тирасполю помощь в виде генераторов для больниц и школ, содействие в покупке газа на европейских биржах, а также принять помощь Украины, предложившей уголь для Молдавской ГРЭС. Кишинёв неоднократно подчёркивал, что газ в Приднестровье будет поставляться только после предоплаты.