«Расходы зашкаливают» - Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в раздувании военных бюджетов «сверх разумных цифр»

Опубликовано: 03.02.2025 08:10 , Обновлено: 03.02.2025

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович обвинил власти соседних стран - Польши, Литвы и Латвии в раздувании военных своих бюджетов. Тем не менее, признаков "потенциального развязывания агрессии" по отношению к Беларуси, по его словам, сегодня нет.

Выступая в эфире телеканала “Беларусь 1”, Вольфович подчеркнул, что полностью исключать возможность эскалации отношений с соседями нельзя. Однако, по его словам, пока отсутствуют какие-либо признаки, которые бы “угрожали или говорили о развязывании какой-то потенциальной агрессии по отношению к Республике Беларусь”.

“На сегодняшний день мы их не видим. Но количество учений и те шаги, которые предпринимает коалиция западных стран, конечно, они не успокаивают”, - заявил глава Совета безопасности Беларуси.

Он обратил внимание на решение властей соседних стран - Польши, Литвы и Латвии - в значительной степени увеличить свои военные бюджеты, о чём было заявлено в начале этого года.

“Пять или шесть стран, в том числе наши ближайшие соседи, взяли планку в 3-3,8% для военных бюджетов на следующий год. То есть расходы, которые будут потрачены Польшей, Литвой, Латвией в следующем году на военные нужды, зашкаливают сверх разумных цифр”, - заявил Вольфович, подчеркнув, что “в этом нет никакой абсолютно необходимости”.

По словам госсекретаря Совбеза, со стороны Беларуси по отношению к соседним странам “никаких военных угроз не исходит”, равно как и “каких-либо других угроз”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 17 января президент Литвы Гитанас Науседа объявил о том, что страна увеличит свои траты на оборону. Такое решение было принято на заседании государственного совета по обороне, в который входит высшее руководство Литвы и представители оборонного ведомства. Планируется, что затраты на оборону со следующего года вырастут до 5-6% ВВП, то есть в этом случае в 2026 году страна может потратить на свою оборону порядка 5,2 млрд евро.

Президент Литвы пообещал выделять на оборону до 6% ВВП. Сколько это в евро?

[info_b]Для сравнения, в республиканском бюджете Беларуси на 2025 год расходы на национальную оборону запланированы на уровне 4,726 млрд рублей, что эквивалентно сегодня 1,4 млрд долларов.[/info_b]

В бюджете соседней Польши на 2025 год также заложены рекордные расходы на оборону - порядка 40 млрд евро или 4,7% от ВВП страны. Власти Латвии также в начале этого года объявили о похожих решениях, пообещав в ближайшие несколько лет увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП.