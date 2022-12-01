Немецкая Uniper потребовала в суде от «Газпрома» миллиарды евро

Опубликовано: 01.12.2022 08:27 , Обновлено: 01.12.2022

Немецкая энергетическая компания Uniper подала в международный арбитражный суд на холдинг российского газового монополиста «Газпром».

По словам генерального директора Uniper Клауса-Дитера Маубаха, компания потребовала возместить убытки от «Газпром экспорта», которые понесла из-за сокращения поставок газа с июня 2022 года.

«Uniper компенсирует недопоставки закупкой газа по более высокой цене, чтобы выполнить свои собственные обязательства по поставке клиентам», — сказал он.

Маубах утверждает, что допзатраты составили уже, как минимум, 11,6 млрд евро и продолжат расти до конца 2024 года.

Суд должен пройти в Стокгольме.

[info_b]Поставки российского топлива начали снижаться после того, как «Газпром» начал снижать мощность «Северного потока» из-за ситуации с турбинами, пишет Eadaily.[/info_b]

Тем временем в «Газпроме» считают, что не нарушали контракты с Uniper.

Ранее Телеграф писал, что в российском ПАО «Газпром» заявили, что его ключевой газопровод в Европу «Северный поток» не будет вновь запущен после планового ремонта 3 сентября, как обещали.

Новость Телеграф

А позже стало известно об утечках на «Северных потоках». В Службу безопасности Швеции заявили, что нашли на месте взрывчатку и «иностранные предметы».

СБ Швеции нашла взрывчатку и «иностранные предметы» на месте взрывов на «Северных потоках»