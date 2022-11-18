СБ Швеции нашла взрывчатку и "иностранные предметы" на месте взрывов на "Северных потоках"

Опубликовано: 18.11.2022 13:20 , Обновлено: 18.11.2022

Служба безопасности Швеции опубликовала некоторые результаты расследования взрывов на "Северных потоках". Там завивли, что с места происшествия были изъяты "иностранные предметы".

В службе безопасности Швеции уверены, что взрывы стали результатом диверсии. Однако следствие продолжается. Сейчас проходит анализ участков газопроводов, на которых произошли повреждения, чтобы выяснить, “можно ли кого-либо заподозрить и впоследствии предъявить обвинения”.

Ранее в Швеции и Дании провели совместное исследование мест взрыва. “Проведенные анализы выявили следы взрывчатых веществ на нескольких посторонних предметах”, найденных на местах взрывов, говорится в заявлении шведского прокурора Матса Юнгквиста, который ведет предварительное расследование.

“Магнитуда взрывов была на уровне 2,3 и 2,1 балла по шкале Рихтера соответственно, что, вероятно, соответствует взрывной нагрузке в несколько сотен килограммов”, - говорится в совместном докладе Швеции и Дании для Совета безопасности ООН.

“Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти взрывы являются результатом преднамеренного акта”, - заявили страны. Однако источник взрывов остается загадкой, поскольку и Вашингтон, и Москва отрицают свою ответственность.

Напомним, что две утечки произошли в исключительной экономической зоне Швеции, а две другие - в датской. Трубопроводы “Северный поток-1” и “Северный поток-2”, которые соединяют Россию с Германией, оказались в центре геополитической напряженности, поскольку Россия сократила поставки газа в Европу, предположительно, в ответ на западные санкции после вторжения Москвы в Украину.

Ранее Телеграф сообщил, что шведская газета Expressen опубликовала фотографии газопроводов «Северный поток» после взрывов.

Появились фото разорванных взрывами газопроводов «Северный поток»