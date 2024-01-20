Немцы узнали Ангелу Меркель в статуе голой женщины
Рядом с гамбургским театром Талии появилась фигура сидящей раздетой женщины. Лицом она очень похожа на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Как оказалось, такое сходство – совсем недавнее и вовсе не случайное.
«Все здесь называют эту фигуру просто Меркель. Кто же еще это может быть?» – со смехом рассказал BILD один из местных жителей.
Однако веселым факт появления статуи считают не все.
«Оскорбление политиков сейчас нравится многим гражданам. Это способствует общему разочарованию в политике и ведет к снижению ее значимости», – прокомментировал появление голой фигуры представитель ХДС в Гамбурге Свен Хильшер.
Некоторые политики обратили внимание и на тот факт, что театр, перед которым установлена фигура бывшего государственного деятеля, получает государственное финансирование.
Оказалось, что когда-то фигура голой сидящей женщины использовалась в качестве декорации в драме Георга Бюхнера «Смерть Дантона», однако тогда у статуи не было головы. Позже фигуру продали владельцу комплекса зданий, в котором также находится театр. Он, по всей видимости, и приделал голову Меркель.
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А что же местные власти, как они отреагировали на такую массивную шутку?
«Искусство есть искусство. Мне не нравится эта статуя, и да, она неуважительна, но я ценю свободу творчества, если она не нарушает наши основные демократические ценности», – прокомментировал ситуацию глава местной районной управы Штефани фон Берг.
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