Немцы узнали Ангелу Меркель в статуе голой женщины

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Опубликовано: 20.01.2024 15:13 , Обновлено: 20.01.2024

Рядом с гамбургским театром Талии появилась фигура сидящей раздетой женщины. Лицом она очень похожа на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Как оказалось, такое сходство – совсем недавнее и вовсе не случайное.

«Все здесь называют эту фигуру просто Меркель. Кто же еще это может быть?» – со смехом рассказал BILD один из местных жителей.

Однако веселым факт появления статуи считают не все.

«Оскорбление политиков сейчас нравится многим гражданам. Это способствует общему разочарованию в политике и ведет к снижению ее значимости», – прокомментировал появление голой фигуры представитель ХДС в Гамбурге Свен Хильшер.

Некоторые политики обратили внимание и на тот факт, что театр, перед которым установлена фигура бывшего государственного деятеля, получает государственное финансирование.

Оказалось, что когда-то фигура голой сидящей женщины использовалась в качестве декорации в драме Георга Бюхнера «Смерть Дантона», однако тогда у статуи не было головы. Позже фигуру продали владельцу комплекса зданий, в котором также находится театр. Он, по всей видимости, и приделал голову Меркель.

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А что же местные власти, как они отреагировали на такую массивную шутку?

«Искусство есть искусство. Мне не нравится эта статуя, и да, она неуважительна, но я ценю свободу творчества, если она не нарушает наши основные демократические ценности», – прокомментировал ситуацию глава местной районной управы Штефани фон Берг.

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