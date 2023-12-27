"Бедра, которые не лгут" - В Колумбии поставили 6,5 метровый памятник Шакире

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Опубликовано: 27.12.2023 13:50 , Обновлено: 27.12.2023

В Колумбии установили огромный памятник всемирно известной певице Шакире. Его высота составила 6,5 метров. Фотографии и видео опубликовала сама исполнительница в своем Instagram.

Бронзовая статуя появилась на берегу моря в городе Барранкилья, где Шакира Изабель Мебарак Риполь родилась в 1977 году.

«Сердце, которое сочиняет. Бёдра, которые не лгут. Непревзойдённый талант. Голос, который движет массами. И ноги, которые идут ради детей и всего человечества», — написано на постаменте.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C1VjXwjsMwO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Shakira (@shakira) [/link]

Монумент создал художник Йино Маркес — он воспроизвел пресловутый танцевальный прием певицы «Hips Don’t Lie» (“Бёдра не лгут) из ее музыкального клипа 2005 года.

На церемонии открытия сама Шакира не присутствовала. Но она поделилась в Instagram фотографиями с мероприятия — на них запечатлены ее родители. Артистка написала, что открытие статуи совпало с днем рождения ее матери и стало для той лучшим подарком.

В свою очередь мэр Барранкильи Хайме Пумарехо по случаю открытия статуи пожелал Шакире “оставаться источником вдохновения для женщин и девушек всего Карибского региона”.

Кстати, до этого платформа Spotify учредила День Шакиры — 29 сентября. Все потому, что певица занимает первое место по количеству потоковых прослушиваний среди латиноамериканских исполнителей за всю историю сервиса.

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