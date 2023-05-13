Украина впервые ударила по российским войскам ракетами Storm Shadow

Опубликовано: 13.05.2023 14:49 , Обновлено: 04.07.2024

В министерстве обороны России подтвердили 13 мая, что удар по расположению российских войск в Луганске был осуществлен дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Назначенная РФ администрация украинского Луганска утверждает, что 12 мая в город прилетели 2 ракеты. Удар, по ее словам, пришелся по территории предприятия «Полипак», которое располагается на территории бывшего Машиностроительного завода «100». Тем временем, украинские СМИ сообщают о прилете утром 13 мая в здание бывшей Академии внутренних дел, которое уже несколько лет занимают российские войска.

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Власти Украины пока не комментировали нанесенные по Луганску ракетные удары.

Ранее Телеграф сообщил, что Соединенное Королевство поставило весной 2023 года Украине какое-то количество крылатых ракет Storm Shadow. Эти современные боеприпасы могут бить в разных модификациях на расстояние до 500 километров.

Изменят ход войны? Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow — CNN