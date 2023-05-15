Макрон пообещал Зеленскому больше танков и боеприпасов

Опубликовано: 15.05.2023 08:44 , Обновлено: 15.05.2023

Власти Франции пообещали дополнительную военную помощь Украине, включая легкие танки, бронетехнику, обучение солдат и другую помощь. Это следует из результатов переговоров в Париже между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Они длились три часа в Елисейском дворце президента Франции. Визит Владимира Зеленского стал частью стремительного турне по нескольким ключевым европейским союзникам с целью заручиться военной и финансовой поддержкой в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления.

Офис Макрона заявил, что Франция поставит десятки легких танков и бронемашин “в ближайшие недели”, не называя конкретных цифр. Также было обещано больше систем противовоздушной обороны, но опять же подробности не были обнародованы.

В совместном заявлении Франция охарактеризовала свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины как “непоколебимую” и пообещала, что ее политическая, экономическая, гуманитарная и военная помощь будет продолжаться “столько, сколько необходимо”.