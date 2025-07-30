Землетрясение магнитудой 8,8 на Дальнем Востоке вызвало цунами

🎥 Видео

Опубликовано: 30.07.2025 08:42 , Обновлено: 30.07.2025

В среду у побережья полуострова Камчатка на Дальнем Востоке России произошло мощное землетрясение. Его магнитуду оценили в 8,8, а само оно спровоцировало цунами: высота волны достигала 4 метров - она срывала с прикола суда и подтопила город Северо-Курильск. Эвакуацию из прибрежной зоны пришлось объявить по всему Тихому океану.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения залегал неглубоко, на глубине 19,3 км, примерно в 119 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, города с населением 165 тыс. человек. В Камчатском филиале Геофизической службы Российской Академии наук (РАН), в свою очередь, зафиксировали более 50 афтершоков, большинство из которых были неощущаемыми.

А вот вызванное первыми толчками цунами на себе сполна ощутили жители Северо-Курильска Сахалинской области. Камчатские геофизики с помощью дрона показали, как большая вода поглотила часть города.

Власти Сахалинской области ввели режим ЧС в Северо-Курильском районе, где проживают 2 400 человек. Жителей эвакуировали, по данным местных властей, критических разрушений и пострадавших нет, передало агентство ТАСС.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в видеообращении, опубликованном в Telegram, назвал сегодняшнее землетрясение “самым сильным за десятилетия”. По данным российских учёных, это было сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Геофизики назвали “выдающимся событием” и пояснили, что само по себе явление представляло собой классическое субдукционное землетрясение.

[info_b] Субдукционное землетрясение – это землетрясение, которое происходит в зоне субдукции – области, где одна тектоническая плита поддвигается под другую. Такие землетрясения считаются самыми мощными и опасными на Земле и именно они, как правило, приводят к мощным цунами.[/info_b]

Российские специалисты предупредили, что нынешнее землетрясение сопровождается сильным афтершоковым процессом. Сейчас он “отлично ощущается” в Петропавловске-Камчатском, по словам геофизиков. Более того, сильные, ощутимые афтершоки могут продолжаться ещё не менее месяца, предупредили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

“Важно, что при таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7.5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью V-VI баллов в Петропавловске-Камчатском, и опасные цунами”, - предупредили специалисты.

Между тем, волны цунами от камчатского землетрясения дошли до берегов Японии. По данным местных телеканалов, на сушу уже выбросило нескольких китов. По данным метеослужбы Японии, цунами ожидаются минимум в восьми префектурах, в том числе, в центральных районах островного государства. Прогнозируемая максимальная высота цунами достигает трех метров. Возможны неоднократные удары волн.

Предупреждение о возможном цунами также объявили в ряде американских штатов, таких как Калифорния и Орегон. На Гавайях объявили экстренную эвакуацию из нескольких прибрежных районов в ожидании разрушительных волн цунами.